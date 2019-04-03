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Больше не доступен
32PFT6500/12
Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android
Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Pixel Precise HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и оригинальные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.
80 см (32")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)
DVB-T/T2/C
Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться любимыми развлечениями. ОС Android оправдывает свое название: это настоящий робот, который ускоряет работу процессора Dual Core и гарантирует удобство использования.
Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.
Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
3.0
из 5
2
Отзывы
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Валера
15/11/2019
Україна
Худшее что было в моей жизни
Тормозит, может включаться по 20 минут, памяти вечно не хватает, хоромкаст работает через раз...никогда не куплю телевизор этой марки!!!!!!!!!!!!
Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.