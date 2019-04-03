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Больше не доступен

6500 seriesТонкий Full HD LED TV на базе ОС Android™

32PFT6500/12

3

| (2) Отзывы

Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android

Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Pixel Precise HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и оригинальные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.

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С 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android

  • 80 см (32")

  • Full HD LED TV

  • Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)

  • DVB-T/T2/C

Процессор Dual Core и ОС Android для надежной работы

Процессор Dual Core и ОС Android для надежной работы

Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться любимыми развлечениями. ОС Android оправдывает свое название: это настоящий робот, который ускоряет работу процессора Dual Core и гарантирует удобство использования.

Технология Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.

Micro Dimming Pro для высокой контрастности

Micro Dimming Pro для высокой контрастности

Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

03/04/2019

Україна

Україна

Якісний та надійний телевізор

Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

15/11/2019

Україна

Україна

Худшее что было в моей жизни

Тормозит, может включаться по 20 минут, памяти вечно не хватает, хоромкаст работает через раз...никогда не куплю телевизор этой марки!!!!!!!!!!!!

Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

Этот отзыв про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

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Примечания

  1. Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

  2. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  3. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  4. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  5. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  7. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  8. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  10. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  11. Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.