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Більше не доступний
32PFT6500/12
Тонкий світлодіодний телевізор Full HD на базі Android
Він не просто гарно виглядає: телевізор FHD серії 6500 має систему Android. Ми почали з Pixel Precise HD Engine для чудового зображення, після чого додали Ambilight, сучасний дизайн та справжні матеріали, що підносять перегляд на новий рівень.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
Dual Core; 8 Гб і розширення
DVB-T/T2/C
Завдяки Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом. Робот Android надає потужність нашого двоядерного процесора для швидкого та легкого виконання завдань.
Завдяки Android на Smart TV можна буде насолоджуватися швидким процесором та зручним у використанні інтерфейсом. Це Ваше керування запуском незліченного вмісту: від Google Play™ до Netflix, веб-браузера тощо. Доступне просте в навігації меню з безпосередніми посиланнями на вибране.
Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.1
з 5
7
Відгуки
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Перевірений покупець
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.