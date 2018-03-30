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Больше не доступен

4000 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

32PHT4101/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный LED TV

Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!

Посмотреть все преимущества

с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 80 см (32")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

Утонченные линии подчеркивают изящность дизайна

Утонченные линии подчеркивают изящность дизайна

Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.

Черная сверхтонкая подставка

Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

30/03/2018

Україна

Україна

ВСЕ ГАРАЗД

ЯК ТЕЛЕВІЗОР ДОБРЕ.ЯК МОНІТОР ТЕЖ/все влаштовує.тільки як його підключити до інтернета?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PHT4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 32PHT4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.