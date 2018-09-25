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Більше не доступний
32PHT4101/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю HD-зображення із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB-T/T2/C
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.
Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.
3.9
з 5
8
Відгуки
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Bianca
17/06/2017
România
Перевірений покупець
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.