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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор

32PHT4101/12

3.9

| (8) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор

Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю HD-зображення із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор

  • DVB-T/T2/C

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Picture Performance Index покращує кожен елемент перегляду

Picture Performance Index покращує кожен елемент перегляду

Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

8

Відгуки

2

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

17/06/2017

România

România

Перевірений покупець

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.