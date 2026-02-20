Ключевые слова для поиска

      LED Телевизор Full HD

      32PQS6901/12

      Компактный форм-фактор

      Компактный экран. Бюджетный сегмент. Качество изображения и звука на уровне кинозала. С подсветкой Ambilight контент выходит за рамки экрана, а Smart TV открывает доступ к любимым материалам в Full HD — оцените погружение в просмотр как дома, так и в поездках.

      LED Телевизор Full HD

      Телевизор Full HD

      Компактный форм-фактор

      • 80 см (32")
      • Подсветка Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Компактный, умный и универсальный

      Компактный, умный и универсальный

      Благодаря элегантной подставке и компактному форм-фактору этот телевизор Smart TV идеально подойдет для небольших пространств. Благодаря продуманному дизайну он легко впишется в любой интерьер.

      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight

      Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Фильмы, спорт, музыкальные видео и игры буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

      FHD и улучшенные цвета с технологией квантовых точек

      FHD и улучшенные цвета с технологией квантовых точек

      Яркие цвета. Полные деталей сцены. Невероятная технология квантовых точек для цветопередачи. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.

      Четкость и детализация с Pixel Plus Full HD.

      Четкость и детализация с Pixel Plus Full HD.

      Четкие изображения с Pixel Plus. Высокая детализация даже на небольшом экране. Высокое разрешение и невероятно красочный цвета помогут оценить превосходную детализацию на этом компактном QLED-телевизоре.

      Цвета и контрастность с HDR10 и HLG

      Цвета и контрастность с HDR10 и HLG

      Более яркие цвета и красочные оттенки. Высокая четкость от самых темных и до самых светлых сцен. Широкий динамический диапазон поразит вас точной цветопередачей и высокой контрастностью.

      Dolby Audio для чистого и четкого звучания

      Dolby Audio для чистого и четкого звучания

      Наслаждайтесь звучанием каждой сцены с кристально чистым звуком Dolby Audio. От диалогов до танцевальной музыки, от боевиков до потрясающих звуков природы — оцените невероятно чистое звучание любого контента.

      Легко находите нужный контент с Titan OS

      Легко находите нужный контент с Titan OS

      Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

      Легко подключить к сетям умного дома

      Легко подключить к сетям умного дома

      Совместимость с Matter Smart Home позволяет управлять телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд на устройствах с поддержкой Alexa или умных колонок Google. Таким образом можно искать нужные фильмы и сериалы, запрашивать рекомендации и использовать другие функции устройства.

      Экодизайн в европейском стиле

      Экодизайн в европейском стиле

      Стиль и экологичность. При создании этого телевизора мы следовали принципам устойчивого развития — пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, упаковка сделана из материала, сертифицированного FSC, а вкладыши распечатаны на вторичной бумаге. В экорежиме, доступном с отдельной кнопкой, устройство снижает энергопотребление для любого контента.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Игровой режим
        • Подстраивается под цвет стены
        • Музыка Ambilight
        • Режим приглушенного света
        • Анимация Ambilight FTI
        • Будильник с восходом солнца
        • AmbiSleep
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        80  см
        Дисплей
        Full HD QLED
        Разрешение панели
        1920 x 1080
        Базовая частота обновления
        60  Гц
        Процессор обработки изображения
        Pixel Plus HD
        Улучшение изображения
        • Кристально чистое изображение
        • Экорежим
        • Игра
        • Домашний кинотеатр
        • Мониторы
        • Индивидуальный
        • Функция Super Resolution
        • Динамическая контрастность

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        576p - 50 Гц, 640 x 480 - 60 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1366 x 768 - 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Приложение NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Канал TITAN
        ОС
        TITAN OS
        Объем памяти (флэш)*
        8 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Совместимо с Alexa
        • Совместимо с Google Home
        Умный дом
        • MATTER
        • Control4
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        2,0-канальный
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        12 Вт
        Конфигурация динамиков
        6 Вт x 2, широкополосный динамик
        Аудиопроцессор
        Основной аудиопроцессор
        Основная АС
        Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A)

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • 1080i, 1080p (с поддержкой HDCP)
        • Реверсивный звуковой канал (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Класс энергоэффективности для HDR
        F
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO
        • Световой датчик

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Краткое руководство пользователя
        • Юридическая информация и сведения о безопасности

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Пластиковая черная низкопрофильная рамка
        Конструкция подставки
        Антрацитовая скругленная из пластика

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        635  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        100 x 200 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        718,4 x 419 x 61,1 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        718,4 x 446,5 x 197 мм
        Вес телевизора без подставки
        3,38 кг
        Вес телевизора с подставкой
        3,45 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

