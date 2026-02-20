Компактный экран. Бюджетный сегмент. Качество изображения и звука на уровне кинозала. С подсветкой Ambilight контент выходит за рамки экрана, а Smart TV открывает доступ к любимым материалам в Full HD — оцените погружение в просмотр как дома, так и в поездках.
Компактный, умный и универсальный
Благодаря элегантной подставке и компактному форм-фактору этот телевизор Smart TV идеально подойдет для небольших пространств. Благодаря продуманному дизайну он легко впишется в любой интерьер.
Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Фильмы, спорт, музыкальные видео и игры буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.
FHD и улучшенные цвета с технологией квантовых точек
Яркие цвета. Полные деталей сцены. Невероятная технология квантовых точек для цветопередачи. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.
Четкость и детализация с Pixel Plus Full HD.
Четкие изображения с Pixel Plus. Высокая детализация даже на небольшом экране. Высокое разрешение и невероятно красочный цвета помогут оценить превосходную детализацию на этом компактном QLED-телевизоре.
Цвета и контрастность с HDR10 и HLG
Более яркие цвета и красочные оттенки. Высокая четкость от самых темных и до самых светлых сцен. Широкий динамический диапазон поразит вас точной цветопередачей и высокой контрастностью.
Dolby Audio для чистого и четкого звучания
Наслаждайтесь звучанием каждой сцены с кристально чистым звуком Dolby Audio. От диалогов до танцевальной музыки, от боевиков до потрясающих звуков природы — оцените невероятно чистое звучание любого контента.
Легко находите нужный контент с Titan OS
Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.
Легко подключить к сетям умного дома
Совместимость с Matter Smart Home позволяет управлять телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд на устройствах с поддержкой Alexa или умных колонок Google. Таким образом можно искать нужные фильмы и сериалы, запрашивать рекомендации и использовать другие функции устройства.
Экодизайн в европейском стиле
Стиль и экологичность. При создании этого телевизора мы следовали принципам устойчивого развития — пульт ДУ изготовлен из переработанного пластика, упаковка сделана из материала, сертифицированного FSC, а вкладыши распечатаны на вторичной бумаге. В экорежиме, доступном с отдельной кнопкой, устройство снижает энергопотребление для любого контента.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
32
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
80
см
Дисплей
Full HD QLED
Разрешение панели
1920 x 1080
Базовая частота обновления
60
Гц
Процессор обработки изображения
Pixel Plus HD
Улучшение изображения
Кристально чистое изображение
Экорежим
Игра
Домашний кинотеатр
Мониторы
Индивидуальный
Функция Super Resolution
Динамическая контрастность
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
576p - 50 Гц, 640 x 480 - 60 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1366 x 768 - 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
