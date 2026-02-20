Умови пошуку

      LED Телевізор Full HD

      32PQS6901/12

      Компактність понад усе

      Компактний екран. Розумний бюджет. Масштабна якість зображення та звуку. Завдяки підсвічуванню Ambilight, яке виходить за межі екрана, і всьому контенту Smart TV, який ви любите дивитися у форматі Full HD, насолоджуйтеся більш захоплюючим переглядом вдома або в дорозі.

      LED Телевізор Full HD

      Компактність понад усе

      • 80 см (32 дюйми)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Невеликий, розумний та універсальний

      Невеликий, розумний та універсальний

      Завдяки елегантній підставці та компактним розмірам цей телевізор Smart TV ідеально підходить для невеликих приміщень. Його продуманий дизайн дозволяє телевізору гармонійно вписатися в будь-який інтер’єр.

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Фільми, спортивні програми, музичні кліпи та ігри виходять за межі екрана, щоб занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

      FHD із покращеною передачею кольорів завдяки квантовим точкам

      FHD із покращеною передачею кольорів завдяки квантовим точкам

      Насичені кольори. Чіткі деталі. Це яскравість кольорів Quantum Dot. Кожну вражаючу мить — у темних чи світлих сценах, під час відтворення або потокової передачі — ви зможете роздивитися в найдрібніших деталях, насолоджуючись кожною сценою.

      Чіткість і деталі з Pixel Plus Full HD.

      Чіткість і деталі з Pixel Plus Full HD.

      Чіткість зображення Pixel Plus. Чітка деталізація на меншому екрані. Цей компактний QLED телевізор із високою роздільною здатністю й неймовірною яскравістю демонструє, наскільки важлива кожна дрібна деталь.

      Колір і контрастність із HDR10 та HLG

      Колір і контрастність із HDR10 та HLG

      Яскравіші кольори. Барвистіші тони. Від найтемніших сцен до найяскравішого світла, чіткість – це головне. Саме тут високий динамічний діапазон вражає чіткішими кольорами й контрастністю.

      Dolby Audio для чіткого, чистого звуку

      Dolby Audio для чіткого, чистого звуку

      Слухайте. Почуйте кожен момент. Це кришталево чистий звук Dolby Audio. Від діалогів до танцю, від моментів бойовика до приголомшливих сцен природи – ви зможете насолоджуватися чистішим звуком.

      Легкий пошук контенту з Titan OS

      Легкий пошук контенту з Titan OS

      Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Сумісність із Matter Smart Home означає, що ви можете керувати телевізором через додаток Matter Smart Home або за допомогою голосового керування телевізором через пристрої з підтримкою Alexa або через розумні гучномовці Google. Таким чином, ваш голос може знаходити фільми, шоу, отримувати рекомендації й багато іншого.

      Екодизайн — європейське дизайнерське мислення

      Екодизайн — європейське дизайнерське мислення

      Екологічність у поєднанні зі стилем. Цей телевізор, виготовлений з особливою ретельністю, розроблений з думкою про планету: від пульта дистанційного керування, виготовленого з переробленого пластику, до упаковки, сертифікованої FSC, та вкладишів, надрукованих на переробленому папері. Екологічний режим дозволяє знизити енергоспоживання для всіх типів контенту й налаштувань одним натисканням.

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Режим гри
        • Адаптація до кольору стіни
        • Музичний режим Ambilight
        • Режим Lounge Light
        • Анімація Ambilight FTI Animation
        • Будильник на світанку
        • AmbiSleep
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        32  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        80  см
        Дисплей
        Full HD QLED
        Роздільна здатність панелі
        1920 x 1080
        Природна частота оновлення
        60  Гц
        Процесор зображення
        Pixel Plus HD
        Покращення зображення
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Гра
        • Домашній кінотеатр
        • Монітор
        • Власний
        • Super Resolution
        • Динамічна контрастність

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        576p – 50 Гц, 640x480 – 60 Гц, 720p – 50 Гц/60 Гц, 1366x768 – 60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Додаток NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Канал TITAN
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Працює з Alexa
        • Працює з Google Home
        Використання функцій розумного дому
        • MATTER
        • Control4
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.0-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        12 Вт
        Конфігурація динаміків
        2 повнодіапазонні динаміки по 6 Вт
        Звуковий процесор
        Основний звуковий процесор
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 1080i, 1080p (підтримка HDCP)
        • Реверсивний звуковий канал (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Клас енергоспоживання для HDR
        F
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Вимикання зображення (для радіо)
        • Екорежим
        • Сенсор світла

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Короткий посібник
        • Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Пластикова низька чорна рамка
        Конструкція підставки
        Пластиковий брусок вугільного кольору

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        635  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        100 x 200 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        718,4 x 419 x 61,1 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        718,4 x 446,5 x 197 мм
        Вага телевізора без підставки
        3,38 кг
        Вага телевізора з підставкою
        3,45 кг

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

