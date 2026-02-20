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Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

Больше не доступен

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BrillianceИзогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

349P7FUBEB/00

Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 349P7F
  • ZIP файл, 11.1 kB
  • 29 May 2018

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 349P7F
  • ZIP файл, 11.1 kB
  • 29 May 2018

Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 13.3 MB
  • 12 June 2023

Маркировка энергоэффективности

  • PDF файл, 198.3 kB
  • 30 May 2023

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