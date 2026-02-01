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Більше не доступний
349P7FUBEB/00
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Побачте більше і зробіть більше з 34-дюймовим вигнутим дисплеєм Philips Brilliance із надшироким кутом огляду. Вигнутий дисплей із кришталево чистим широкоформатним зображенням Quad HD поставить вас у центрі уваги. Універсальний інтерфейс USB-C та підставка з можливістю регулювання висоти створюють оптимальне робоче місце.
Лінійка P
34 дюйми (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
Новий кабель USB 3.1 Type-C із тонким та двостороннім конектором забезпечує просте встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. USB 3.1 забезпечує найвищу швидкість передачі даних (у 20 разів вищу, ніж USB 2.0), що дозволяє передавати дані із жорсткого диска на комп’ютер так швидко, як ніколи. Під’єднуйте всі периферійні пристрої до монітора як док-станції за допомогою одного кабелю до ноутбука, включаючи виведення відео високої роздільної здатності з комп’ютера до монітора. Крім того, USB-C із можливістю живленням забезпечує навіть живлення і заряджання ноутбука від монітора, усуваючи необхідність у додаткових кабелях живлення.
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення UltraWide Quad HD 3440x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів та широкого кута огляду 178/178. Формат UltraWide 21:9 пропонує більше продуктивності та місця для паралельного порівняння даних і зручнішого перегляду стовпців таблиць. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях – дисплеї Philips відтворюють кришталево чітке зображення.
Відгуки
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність підходить для входу USB-C, DP або HDMI.
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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Не підтримує USB-C порівняно з HDMI для PIP/PBP одночасно
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.