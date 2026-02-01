Усі з’єднання за допомогою одного кабелю USB-C

Новий кабель USB 3.1 Type-C із тонким та двостороннім конектором забезпечує просте встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. USB 3.1 забезпечує найвищу швидкість передачі даних (у 20 разів вищу, ніж USB 2.0), що дозволяє передавати дані із жорсткого диска на комп’ютер так швидко, як ніколи. Під’єднуйте всі периферійні пристрої до монітора як док-станції за допомогою одного кабелю до ноутбука, включаючи виведення відео високої роздільної здатності з комп’ютера до монітора. Крім того, USB-C із можливістю живленням забезпечує навіть живлення і заряджання ноутбука від монітора, усуваючи необхідність у додаткових кабелях живлення.