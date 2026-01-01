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Больше не доступен

4100 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

39PHS4112/12

Ультратонкий светодиодный LED TV

Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения в формате HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.

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с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 98 см (39")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Приступая к разработке новой модели телевизора, наша команда тщательно продумывает каждую деталь: от технологии до дизайна. Новая подставка с угловыми ножками, в отличие от традиционных, позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.