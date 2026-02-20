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39PHS4112/12
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Как изменить порядок телеканалов(TPN17.7)
На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Как подключить мышь и клавиатуру к телевизору1?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Как выяснить номер модели телевизора?
Как подключить Nintendo Wii?
Как подключить домашний кинотеатр к телевизору?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Что делать при появлении сообщения [Сервер Philips не найден] (Philips Server not found)?
Как (пере) установить каналы? [DVB-C/T]
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Обновление ПО телевизора Philips через USB (не Android)