Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
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Прекрасное решение для любого интерьера.
Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасное решение для любого интерьера.
Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасное решение для любого интерьера.
Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасное решение для любого интерьера.
Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах
HD LED Android TV
Итого:
Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот телевизор Philips с Android TV совместим с саундбарами Dolby Atmos, которые воссоздают не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Влюбитесь в контент с телевизором Philips HD LED. Его процессор оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Черная рамка и тонкие ножки обеспечивают стильный внешний вид этого 39-дюймового телевизора. Он отлично впишется в интерьер небольших помещений, например кухни или спальни.
Этот телевизор Philips с Android предлагает несколько голосовых ассистентов на выбор! Управляйте телевизором со смарт-устройств через Google Ассистента.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Звук
Аксессуары
Дизайн
Размеры
Талон энергоэффективности ЕС