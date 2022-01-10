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    LED

    HD LED Android TV

    39PHS6707/12
    Общая оценка / 5
    • Прекрасное решение для любого интерьера. Прекрасное решение для любого интерьера. Прекрасное решение для любого интерьера.
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      LED HD LED Android TV

      39PHS6707/12
      Общая оценка / 5

      Прекрасное решение для любого интерьера.

      Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах

      LED HD LED Android TV

      Прекрасное решение для любого интерьера.

      Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах

      Прекрасное решение для любого интерьера.

      Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах

      LED HD LED Android TV

      Прекрасное решение для любого интерьера.

      Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        HD LED Android TV

        Итого:

        Прекрасное решение для любого интерьера.

        HD LED Android TV

        • 98 см (39")
        • Звучание Dolby Atmos
        • Android TV
        Совместим с саундбарами Dolby Atmos

        Совместим с саундбарами Dolby Atmos

        Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот телевизор Philips с Android TV совместим с саундбарами Dolby Atmos, которые воссоздают не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.

        Простота и удобство. Android TV.

        Простота и удобство. Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Динамичный просмотр. Philips HD LED TV.

        Влюбитесь в контент с телевизором Philips HD LED. Его процессор оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Создан, чтобы выделяться

        Черная рамка и тонкие ножки обеспечивают стильный внешний вид этого 39-дюймового телевизора. Он отлично впишется в интерьер небольших помещений, например кухни или спальни.

        Совместимо с Google Ассистентом.

        Этот телевизор Philips с Android предлагает несколько голосовых ассистентов на выбор! Управляйте телевизором со смарт-устройств через Google Ассистента.

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          39  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          98  см
          Разрешение панели
          1366 x 768
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10
          • Pixel Plus HD

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Предустановленные приложения
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          • Disney+
          • Netflix*
          • YouTube

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Голосовой ассистент*
          Поддержка Google Ассистента* по умолчанию

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11n, 2x2, двухполосный
          • Bluetooth 5.0
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          12 Вт
          Улучшение звука
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Dolby Bass Enhancement
          Конфигурация динамиков
          2 динамика мощностью 6 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные матовые ножки

        • Размеры

          Глубина коробки
          140,0  миллиметра
          Высота коробки
          607,0  миллиметра
          Ширина коробки
          963,0  миллиметра
          Вес продукта
          5,0  кг
          Вес изделия с подставкой
          5,2  кг
          Глубина устройства
          75,3  миллиметра
          Глубина с подставкой
          191,0  миллиметра
          Высота устройства
          517,1  миллиметра
          Высота с подставкой
          539,6  миллиметра
          Ширина устройства
          890,9  миллиметра
          Ширина с подставкой
          890,9  миллиметра
          Глубина подставки
          191,0  миллиметра
          Высота подставки
          22,5  миллиметра
          Ширина подставки
          890,9  миллиметра
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 х 200 мм
          Вес, включая упаковку
          7,0  кг

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          950046
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          42  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление для HDR
          45  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com

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