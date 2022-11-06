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Больше не доступен
39PHS6707/12
Прекрасное решение для любого интерьера.
Ищете лучший телевизор для небольшой квартиры или комнаты? Этот 39-дюймовый телевизор Philips прекрасно впишется в любой интерьер. Высокая четкость изображения, чистое звучание и умные функции Philips Android TV.
98 см (39")
Звучание Dolby Atmos
Android TV
Влюбитесь в контент с телевизором Philips HD LED. Его процессор оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот телевизор Philips с Android TV совместим с саундбарами Dolby Atmos, которые воссоздают не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
4.0
из 5
1
Отзыв
Lotsman77
06/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий вирiб.Стильний дизайн.
Оцiна 4, тому що до нього йде дуже поганий пульт ДК. Кришка, де батарейний вiдсiк весь час ВИПАДАЕ! Клавiшi гучностi та перемикання каналiв МАЛЕНЬКI та чорного кольору!!! В темнотi НЕ ВИДНО, перемикати канали НЕ ЗРУЧНО!!!! Програмне забезпечення зовсiм на трiйку! Коли йде регулювання гучностi, то ця лiнiйка ЗАКРИВАЕ бiгущу строку що йде знизу. Незручно читати. На ТВ НЕМАЕ нiяких кнопок керування, окрiм вкл/викл.Якщо з пультом ДК проблемы, то керувати ТВ просто НIЧИМ!
Плюсы
Великий экран. Яскрава картинка. Потужный звук. Вмонтований Т2. Не дорогий ТВ.
Минусы
Дуже не зручный пульт ДК. Дуже погане програмне забезпечення. Вiдсутнiсть додаткових органiв керування на самому ТВ. ТВ.
Этот отзыв про LED 39PHS6707 Світлодіодний телевізор HD Android TV
Дата пользования 2021-10-06
Этот отзыв про LED 39PHS6707 Світлодіодний телевізор HD Android TV
Дата пользования 2021-10-06
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com