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Больше не доступен
40PFS6909/12
Ультратонкий Full HD Smart LED TV
Телевизор Philips Smart LED TV серии 6900 в ультратонкой рамке с ювелирной огранкой не оставит вас равнодушными. Однако достоинства этой модели не ограничиваются дизайном: телевизор также поддерживает множество функций, таких как Ambilight, 3D, Skype™ и пр.
102 см (40")
Full HD LED TV
Двухъядерный процессор
DVB-T/T2/C/S/S2
Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счёт проекции светового ореола по двум сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
Передавайте контент со смартфона на экран телевизора для совместного просмотра с друзьями и близкими. Одна простая команда позволяет отобразить на большом экране фотографии, видеоролики, игры и пр., сохраненные в памяти смартфона или планшетного ПК.
Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 600 Гц обеспечивают безупречную передачу динамичных сцен. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.
Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV
Возможности Cloud TV зависят от страны и применимых регламентов
Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.