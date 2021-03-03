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Більше не доступний
40PFS6909/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.0
з 5
25
Відгуки
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Дата використання 2019-03-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Дата використання 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Перевірений покупець
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
МаяАП
07/06/2019
България
страхотен телевизор
Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор