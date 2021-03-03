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6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV

40PFS6909/12

3

| (25) Відгуки

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3.0

з 5

25

Відгуки

03/03/2021

România

România

tv

Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Дата використання 2019-03-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Дата використання 2019-03-03

26/02/2021

България

България

Перевірений покупець

Страхотен Full HD телевизор

Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

07/06/2019

България

България

страхотен телевизор

Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

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  • 🚚 Безкоштовна доставка
  • 🛡️ Розширена гарантія 3 роки