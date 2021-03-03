imam ga već deset mjeseci i s njime sam apsolutno zadovoljan. internet funkcionira dobro,reprodukcije filmova u formatima avi,mp4,mkv radi u većini slučajeva odlično,iako sam se susreo s problemom da par puta film u avi formatu nije pokrenuo zbog "nepodržanog formata" što je čudno jer film običan media player vrti bez problema. slika je odlična,amiblight daje novu percepciju gledanja. i na kraju moram napomenut da mi se nekoliko puta dogodilo da sam televizor uredno ugasio,a on se kasnije sam od sebe opet opet upalio. malo freaky ,pogotovo kad se to dogodi noću.