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Еще более плоский. Еще более четкий.
Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще более плоский. Еще более четкий.
Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах
Еще более плоский. Еще более четкий.
Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще более плоский. Еще более четкий.
Эта модель ТВ самая плоская. Ее элегантная тонкая форма дополняется экраном Full HD 1080p. Мощная функция Pixel Plus 2HD и сабвуфер для насыщенных басов обеспечивает более плоскую форму и эффект большей четкости. Узнать обо всех преимуществах
Плоский телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.
Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.
Технология Pixel Plus 2 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, усиленного эффекта глубины, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, при сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Каждый пиксель входящего изображения улучшен для максимального сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становится более естественным. Дефекты сжатого мультимедийного содержания тщательно отслеживаются и уничтожаются, что гарантирует чистоту и четкость изображения. Цифровое шумоподавление обеспечивает идеальную плавность изображения при сохранении максимальной четкости.
Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевещания без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевещания без помех.
Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов. Эта ЖК-панель обеспечивает время отклика в 5 мс при котором можно смотреть быстро движущееся изображение с высокой четкостью.
Изобретенная Philips технология Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов (с DVD). Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости, что поднимает впечатление от просмотра на новый уровень.
Яркие и естественные изображения от наиболее современной системы обработки цвета. 3 цветовых канала (RGB) оптимизированы с помощью 10-битовой технологии обработки RGB в результате чего получается 28,9 миллиарда цветов. Получаемые яркие цвета не мешают сохранять великолепную резкость и отличный уровень черного, а также четкость передачи теней и цветов. Это создает яркое естественное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами
Incredible Surround - это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет Вам ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной с помощью встроенного сабвуфера.
BBE High Definition Sound представляет собой базовую технологию повышения качества звука (лицензируемую компанией BBE Sound), создающую великолепное ощущение «живого» звука, обеспечивает разборчивость речи и четкость вокала.
Телевизор поставляется с подставкой на шарнире, позволяющей смотреть телевизор из наиболее удобного положения под любым углом, поэтому можно наслаждаться максимальным качеством в любом месте комнаты.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия для получения изображения оптимального качества. Технология HDMI осуществляет разумное взаимодействие с источником сигнала, используя наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и, кроме того, содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты от копирования HDCP. Благодаря 3-м входам HDMI на задней панели телевизора и 1 HDMI на боковой возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: телеприставки с высоким разрешением, проигрывателя Blu-ray, игровой приставки или цифровой видеокамеры. Телевизор полностью готов к использованию высокого разрешения в будущем.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Звук
Громкоговорители
Комфорт
Тюнер/прием/передача
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры