Інші елементи комплектації
- Підставка на стіл
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Посібник користувача
- Реєстраційна картка
- Гарантійний талон
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
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Ще тонший. Ще чіткіший.
Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ще тонший. Ще чіткіший.
Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги
Ще тонший. Ще чіткіший.
Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ще тонший. Ще чіткіший.
Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги
Плаский телевізор
Ціна магазину Philips
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Екран Full HD має роздільну здатність широкоформатного зображення 1920x1080p. Це найвища роздільна здатність HD-джерел, яка забезпечує зображення найкращої можливої якості. Це в повній мірі екран майбутнього, оскільки він підтримує сигнали 1080p з усіх джерел, зокрема найсучасніших (як-от програвачі Blu-ray і сучасні ігрові приставки HD). Обробка сигналів суттєво модернізована для підтримки сигналу вищої якості та роздільної здатності. Ви отримуєте неймовірні зображення в режимі послідовної розгортки без мерехтіння, а також із надзвичайною яскравістю та неперевершеними кольорами.
Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення високої чіткості і будьте готові до перегляду контенту із таких джерел HD, як телеприставка HDTV або диск Blu-ray. HD Ready – це захищена марка, яка пропонує вищу якість зображення, ніж режим послідовної розгортки. Пристрій відповідає жорстким стандартам, встановленим EICTA щодо екрана високої чіткості, який відображає переваги роздільної здатності та якості зображення сигналу високої чіткості. Телевізор має універсальне з’єднання для аналогового з’єднання YPbPr та нестисненого цифрового з’єднання DVI чи HDMI з підтримкою HDCP. Він може відтворювати сигнали 720p та 1080i із частотою 50 Гц та 60 Гц.
Технологія Pixel Plus 2 HD пропонує унікальне поєднання неперевершеної чіткості, природних деталей, більшої глибини, яскравих кольорів та плавних природних рухів вмісту високої чіткості, стандартних телесигналів, а також мультимедійного вмісту. Кожен піксел вхідного зображення удосконалений для кращої відповідності сусіднім пікселам. Виявлення і зменшення дефектів стисненого мультимедійного вмісту – це гарантія чистого і чіткого зображення. Завдяки функції цифрового пониження шумів зображення стає плавним та чітким.
Вбудований цифровий тюнер DVB-T дозволяє приймати канали цифрового наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.
Час відгуку – це швидкість реакції сигналу в мілісекундах. Коротший час відгуку кращий, оскільки відсутнє візуальне спотворення зображення, що може погіршити перегляд динамічних сцен чи об’єктів. Ця РК-панель забезпечує час відгуку 5 мс, що гарантує чіткість швидких дій.
Компанія Philips винайшла технологію Digital Natural Motion для усунення тремтіння, яке часто спостерігається у рухомому зображенні. Digital Natural Motion оцінює рух у зображенні та коригує тремтіння під час відтворення телепрограм і записаних фільмів (наприклад, вмісту із DVD-дисків). У результаті рух відтворюється плавно і з чудовою чіткістю, що піднімає враження від перегляду на вищий рівень.
Яскраве і природне зображення завдяки найсучаснішій системі обробки кольорів. Три колірні канали (RGB) оптимізовані за допомогою 10-бітної технології обробки RGB, що забезпечує 28,9 мільярда відтінків. Пристрій відтворює яскраві кольори, зберігаючи відмінну чіткість та чудовий рівень чорного, а також чіткість передачі темних відтінків і кольорів. Ви отримуєте яскраве реалістичне зображення з високою контрастністю і яскравими кольорами.
Incredible Surround – це аудіотехнологія Philips, яка значно збільшує звукове поле і занурює Вас у звук. За допомогою сучасного електронного зсуву фаз Incredible Surround змішує звуки зліва й справа так, що віртуальна відстань між двома динаміками розширюється. Таке розширення значно підсилює стереоефект і створює більш природний звуковий вимір. Технологія Incredible Surround із вбудованим сабвуфером забезпечує повне об’ємне звучання з більшою глибиною та низькими частотами, а також шириною звуку без використання додаткових гучномовців.
Звук високої чіткості BBE – це потужна технологія поліпшення звуку (за ліцензією BBE Sound), яка дозволить Вам почути справжню природну музику, розбірливе мовлення і чіткий вокал.
Цей телевізор постачається із поворотною підставкою, що дозволяє дивитися його з улюбленого місця під будь-яким кутом, тому можна насолоджуватися найкращим дозвіллям із будь-якого місця кімнати.
HDMI створює нестиснене цифрове з’єднання RGB від джерела до екрана для отримання зображення оптимальної якості. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP. Через 3 входи HDMI на задній панелі та 1 вхід HDMI на бічній панелі телевізора можна підключити кілька джерел HD (наприклад, телеприставку HD, програвач дисків Blu-ray, ігрову приставку чи цифрову відеокамеру). Ваш телевізор цілком готовий до майбутнього HD.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Звук
Гучномовці
Зручність
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Потужність
Аксесуари
Розміри