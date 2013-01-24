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    Плаский телевізор

    42PFL7782D/12
    Загальна оцінка / 5
    • Ще тонший. Ще чіткіший. Ще тонший. Ще чіткіший. Ще тонший. Ще чіткіший.
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      BBE

      Плаский телевізор

      42PFL7782D/12
      Загальна оцінка / 5

      Ще тонший. Ще чіткіший.

      Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Плаский телевізор

      Ще тонший. Ще чіткіший.

      Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги

      Ще тонший. Ще чіткіший.

      Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Плаский телевізор

      Ще тонший. Ще чіткіший.

      Це наш найтонший телевізор. Його елегантний, надзвичайно стильний форм-фактор доповнює екран Full HD1080p. Потужний процесор Pixel Plus 2HD та сабвуфер для насичених низьких частот забезпечують кращий розмір та чіткість. Переглянути усі переваги

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        Плаский телевізор

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        Ще тонший. Ще чіткіший.

        • 107 см (42 дюйми)
        • РК-дисплей
        • Full HD 1080p
        РК-дисплей Full HD із роздільною здатністю 1920x1080p

        РК-дисплей Full HD із роздільною здатністю 1920x1080p

        Екран Full HD має роздільну здатність широкоформатного зображення 1920x1080p. Це найвища роздільна здатність HD-джерел, яка забезпечує зображення найкращої можливої якості. Це в повній мірі екран майбутнього, оскільки він підтримує сигнали 1080p з усіх джерел, зокрема найсучасніших (як-от програвачі Blu-ray і сучасні ігрові приставки HD). Обробка сигналів суттєво модернізована для підтримки сигналу вищої якості та роздільної здатності. Ви отримуєте неймовірні зображення в режимі послідовної розгортки без мерехтіння, а також із надзвичайною яскравістю та неперевершеними кольорами.

        HD Ready для відтворення сигналів HD найвищої якості

        HD Ready для відтворення сигналів HD найвищої якості

        Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення високої чіткості і будьте готові до перегляду контенту із таких джерел HD, як телеприставка HDTV або диск Blu-ray. HD Ready – це захищена марка, яка пропонує вищу якість зображення, ніж режим послідовної розгортки. Пристрій відповідає жорстким стандартам, встановленим EICTA щодо екрана високої чіткості, який відображає переваги роздільної здатності та якості зображення сигналу високої чіткості. Телевізор має універсальне з’єднання для аналогового з’єднання YPbPr та нестисненого цифрового з’єднання DVI чи HDMI з підтримкою HDCP. Він може відтворювати сигнали 720p та 1080i із частотою 50 Гц та 60 Гц.

        Pixel Plus 2 HD для чудових деталей, глибини та чіткості

        Pixel Plus 2 HD для чудових деталей, глибини та чіткості

        Технологія Pixel Plus 2 HD пропонує унікальне поєднання неперевершеної чіткості, природних деталей, більшої глибини, яскравих кольорів та плавних природних рухів вмісту високої чіткості, стандартних телесигналів, а також мультимедійного вмісту. Кожен піксел вхідного зображення удосконалений для кращої відповідності сусіднім пікселам. Виявлення і зменшення дефектів стисненого мультимедійного вмісту – це гарантія чистого і чіткого зображення. Завдяки функції цифрового пониження шумів зображення стає плавним та чітким.

        Вбудований цифровий тюнер для прийому DVB-T

        Вбудований цифровий тюнер DVB-T дозволяє приймати канали цифрового наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.

        Час відгуку до 5 мс для чітких швидких дій

        Час відгуку – це швидкість реакції сигналу в мілісекундах. Коротший час відгуку кращий, оскільки відсутнє візуальне спотворення зображення, що може погіршити перегляд динамічних сцен чи об’єктів. Ця РК-панель забезпечує час відгуку 5 мс, що гарантує чіткість швидких дій.

        Digital Natural Motion для плавного рухомого зображення

        Компанія Philips винайшла технологію Digital Natural Motion для усунення тремтіння, яке часто спостерігається у рухомому зображенні. Digital Natural Motion оцінює рух у зображенні та коригує тремтіння під час відтворення телепрограм і записаних фільмів (наприклад, вмісту із DVD-дисків). У результаті рух відтворюється плавно і з чудовою чіткістю, що піднімає враження від перегляду на вищий рівень.

        28,9 мільярда кольорів і коефіцієнт контрастності до 7500:1

        Яскраве і природне зображення завдяки найсучаснішій системі обробки кольорів. Три колірні канали (RGB) оптимізовані за допомогою 10-бітної технології обробки RGB, що забезпечує 28,9 мільярда відтінків. Пристрій відтворює яскраві кольори, зберігаючи відмінну чіткість та чудовий рівень чорного, а також чіткість передачі темних відтінків і кольорів. Ви отримуєте яскраве реалістичне зображення з високою контрастністю і яскравими кольорами.

        Incredible Surround із сабвуфером для насичених низьких частот

        Incredible Surround – це аудіотехнологія Philips, яка значно збільшує звукове поле і занурює Вас у звук. За допомогою сучасного електронного зсуву фаз Incredible Surround змішує звуки зліва й справа так, що віртуальна відстань між двома динаміками розширюється. Таке розширення значно підсилює стереоефект і створює більш природний звуковий вимір. Технологія Incredible Surround із вбудованим сабвуфером забезпечує повне об’ємне звучання з більшою глибиною та низькими частотами, а також шириною звуку без використання додаткових гучномовців.

        Технологія BBE для чудової чіткості звуку

        Звук високої чіткості BBE – це потужна технологія поліпшення звуку (за ліцензією BBE Sound), яка дозволить Вам почути справжню природну музику, розбірливе мовлення і чіткий вокал.

        Поворотна підставка для оптимального кута перегляду

        Цей телевізор постачається із поворотною підставкою, що дозволяє дивитися його з улюбленого місця під будь-яким кутом, тому можна насолоджуватися найкращим дозвіллям із будь-якого місця кімнати.

        4 входи HDMI для повністю цифрового HD-з’єднання одним кабелем

        HDMI створює нестиснене цифрове з’єднання RGB від джерела до екрана для отримання зображення оптимальної якості. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP. Через 3 входи HDMI на задній панелі та 1 вхід HDMI на бічній панелі телевізора можна підключити кілька джерел HD (наприклад, телеприставку HD, програвач дисків Blu-ray, ігрову приставку чи цифрову відеокамеру). Ваш телевізор цілком готовий до майбутнього HD.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Колір корпусу
          Чорна глянцева декоративна передня панель, корпус із титановим обідком
          Формат кадру
          • Широкий екран
          • 16:9
          Яскравість
          500  кд/м²
          Динамічна контрастність екрана
          7500:1
          Час відгуку (типовий)
          5  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          42  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          107  см
          Тип дисплея
          РК Full HD W-UXGA акт. матричний
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Покращення зображення
          • Pixel Plus 2 HD
          • Digital Natural Motion
          • Функція корекції зміни яскравості (LTI)
          • Покращення переходів кольорів
          • Покращення динамічної контрастності
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Active Control
          • Покращення кольорів
          • Цифрове пониження шумів
          Покращення відображення
          Антиблікове покриття екрана

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          Відеоформати
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц

        • Звук

          Еквалайзер
          7 діапазонів
          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Incredible Surround
          • Динамічне підсилення низьких частот
          Звукова система
          • Стерео
          • BBE

        • Гучномовці

          Вбудовані динаміки
          2
          Типи гучномовців
          Вбудований сабвуфер

        • Зручність

          Захист від дітей
          Блокування від дітей + батьківський контроль
          годинник
          • Таймер сну
          • Будильник
          Просте встановлення
          • Автоматичне найменування програм
          • Автоматичне встановлення каналів (ACI)
          • Система автоматичного налаштування (ATS)
          • Автоматичне збереження
          • Точне налаштування
          • Функція Plug & Play
          • Назва програми
          • Сортування
          Простота у користуванні
          • Автоматичний регулятор гучності (AVL)
          • Легке перемикання цифрового/аналогового режимів
          • Список програм
          • Елементи керування на бічній панелі
          • Розумне зображення
          • Розумний звук
          Електронний довідник програм
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Дистанційне керування
          Телевізори
          Тип пульта дистанційного керування
          RC2034314/01
          Налаштування формату екрана
          • 4:3
          • Кіноформат 14:9
          • Кіноформат 16:9
          • Масштабування субтитрів
          • Супер-масштабування
          • Широкий екран
          Картинка в картинці
          Розділений екран із текстом
          Телетекст
          Гіпертекст на 1200 сторінок
          Розширення можливостей телетексту
          • 4 вибрані сторінки
          • Рядок з інформацією про програму

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Вхід для антени
          75 Ом, коаксіальний (IEC75)
          Телевізійна система
          • PAL I
          • PAL B/G
          • PAL D/K
          • SECAM B/G
          • SECAM D/K
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Відтворення відео
          • NTSC
          • SECAM
          • PAL
          Цифрові телевізори
          DVB Terrestrial*
          Діапазони тюнера
          • Hyperband
          • S-Channel
          • UHF
          • VHF
          Кількість встановлених каналів
          100
          Дисплей тюнера
          PLL

        • Під'єднання

          Ext 1 Scart
          • Audio L/R
          • Вхід/вихід CVBS
          • RGB
          Ext 2 Scart
          • Audio L/R
          • Вхід/вихід CVBS
          • Вхід S-Video
          Кількість роз’ємів Scart
          2
          Ext 3
          • HDMI v1.3
          • Вхід S-Video
          • Вхід Audio L/R
          Ext 4
          • YPbPr
          • Вхід S-Video
          • Вхід Audio L/R
          Ext 5
          HDMI v1.3
          Ext 6
          HDMI v1.3
          Ext 7
          HDMI v1.3
          Інші з’єднання
          • Вихід для навушників
          • Common Interface

        • Потужність

          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 40 °C
          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В, 50/60 Гц
          Споживання енергії
          170  Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Підставка на стіл
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Посібник користувача
          • Реєстраційна картка
          • Гарантійний талон
          • Дистанційне керування
          • Батареї для пульта ДК

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1029  мм
          Висота телевізора
          662  мм
          Глибина телевізора
          136  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1029  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          725  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          279  мм
          Вага виробу
          25,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          30  кг
          Ширина коробки
          1129  мм
          Висота коробки
          756  мм
          Глибина коробки
          314  мм
          Вага з упаковкою
          37,5  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          600 x 400 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Посібник користувача
        • Реєстраційна картка
        • Гарантійний талон
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК

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