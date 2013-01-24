HD Ready для відтворення сигналів HD найвищої якості

Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення високої чіткості і будьте готові до перегляду контенту із таких джерел HD, як телеприставка HDTV або диск Blu-ray. HD Ready – це захищена марка, яка пропонує вищу якість зображення, ніж режим послідовної розгортки. Пристрій відповідає жорстким стандартам, встановленим EICTA щодо екрана високої чіткості, який відображає переваги роздільної здатності та якості зображення сигналу високої чіткості. Телевізор має універсальне з’єднання для аналогового з’єднання YPbPr та нестисненого цифрового з’єднання DVI чи HDMI з підтримкою HDCP. Він може відтворювати сигнали 720p та 1080i із частотою 50 Гц та 60 Гц.