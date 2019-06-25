Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
43PUS7100/12
Ультратонкий светодиодный 4K UHD LED TV на базе ОС Android
Сверхбыстрый процессор Quad Core прекрасно дополняет утонченный дизайн телевизора UHD TV серии 7100 на базе ОС Android. Элегантная серебристая рамка, тонкая подставка и фоновая подсветка Ambilight делают просмотр еще более захватывающим.
108 см (43")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
В каталоге Google Play™ найдутся интересные и качественные игры для пользователей любого возраста. Игры оптимизированы для использования на телевизоре, поэтому качество изображения будет настолько же впечатляющим, как и сюжет игры. Кроме того, вам не понадобится громоздкая игровая консоль: вы сможете легко перемещаться по меню телевизора и играть в увлекательные игры, подключив универсальный игровой джойстик USB.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
2.4
из 5
8
Отзывы
Анна13
25/06/2019
Україна
Обожнюю цей телевізор!!!
Телевізор перевершив себе. Спочатку були деякі проблеми зі звуком та зображенням. Але я можу вам точно сказати, якщо ви зрозумієте як користуватися пультом та налаштуванням, проблемы зникнуть. Легкий у використанні, має безліч функцій, чітку якісну яскраву картинку. Це найкраще моє придбання!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
DeaDMAN37
05/09/2017
Україна
Выдающийся дизайн, прост в использовании и качественно собран!
Очень жду обновлений на телевизор, которые исправят ошибки с загрузками файлов через портативные накопители (Жесткие диски)! И хотелось бы, чтобы телевизор читал больше форматов файлов в особенности все виды MKV и если не сложно и те форматы, которые воспроизводят 4К полнометражные фильмы!!! Потому как покупался телевизор и для этих целей, а не просматривать короткие ролики в Youtube!!! Всем спасибо за внимание, надеюсь вы постараетесь, что-то сделать.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Ультратонкий 4K UHD на базе ОС Android™ 49PUS7100 4K Ultra HD LED TV 123 см (49"), Quad Core, 16 ГБ (расширяемая), DVB-T/T2/C/S/S2 с 2-сторонней подсветкой Ambilight и Pixel Precise Ultra HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Ультратонкий 4K UHD на базе ОС Android™ 49PUS7100 4K Ultra HD LED TV 123 см (49"), Quad Core, 16 ГБ (расширяемая), DVB-T/T2/C/S/S2 с 2-сторонней подсветкой Ambilight и Pixel Precise Ultra HD
IgorS
02/04/2019
Україна
Супер телевізор! Вражаючий дизайн!
Хороше зображення, якісний звук. Мають місце проблеми з Android - вирішується перезавантаженням. Функція ambilight вразила мене на 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.