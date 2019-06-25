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Більше не доступний
43PUS7100/12
Телевізор 4K UHD Ultra Slim LED на базі Android
Надшвидкий чотириядерний процесор відповідає надзвичайно тонкому дизайну: телевізор UHD серії 7100 на базі Android швидкий на вигляд і в роботі. Елегантний сріблястий корпус, компактний дизайн підставки та підсвічування Ambilight будуть підсилювати Ваші враження від перегляду.
108 см (43 дюйми)
Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Гб і розширення
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.
Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.
Google Play™ має величезний каталог високоякісних ігор для будь-якого віку. Оптимізовані для використання на телевізорі, вони виглядають так само гарно, як і відтворюються. Не потрібно заставляти будинок ще одною ігровою консоллю; універсальне керування іграми USB забезпечує легку навігацію та відтворення.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
2.7
з 5
66
Відгуки
Анна13
25/06/2019
Україна
Обожнюю цей телевізор!!!
Телевізор перевершив себе. Спочатку були деякі проблеми зі звуком та зображенням. Але я можу вам точно сказати, якщо ви зрозумієте як користуватися пультом та налаштуванням, проблемы зникнуть. Легкий у використанні, має безліч функцій, чітку якісну яскраву картинку. Це найкраще моє придбання!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Плюси
Niezawodny.
Мінуси
Starzeje się.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Дата використання 2020-01-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Дата використання 2020-01-28
Jurgen
20/10/2018
Polska
Po prostu rewelacja. Produkt spełnił moje oczekiwania.
Bardzo szybki i niezawodny. Komputer, telewizor w jednym. No i ten amblilight... POLECAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.