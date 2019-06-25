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  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Детальна фотографія виробу
  • Креслення зі сторони з’єднувачів
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  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

7000 seriesТелевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™

43PUS7100/12

2.7

| (66) Відгуки

Телевізор 4K UHD Ultra Slim LED на базі Android

Надшвидкий чотириядерний процесор відповідає надзвичайно тонкому дизайну: телевізор UHD серії 7100 на базі Android швидкий на вигляд і в роботі. Елегантний сріблястий корпус, компактний дизайн підставки та підсвічування Ambilight будуть підсилювати Ваші враження від перегляду.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight

Телевізор 4K UHD Ultra Slim LED на базі Android

  • 108 см (43 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 Гб і розширення

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності

Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності

Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.

Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.

Google Play™: Ваше вікно у світ розваг

Google Play™ має величезний каталог високоякісних ігор для будь-якого віку. Оптимізовані для використання на телевізорі, вони виглядають так само гарно, як і відтворюються. Не потрібно заставляти будинок ще одною ігровою консоллю; універсальне керування іграми USB забезпечує легку навігацію та відтворення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.7

з 5

66

Відгуки

25/06/2019

Україна

Україна

Обожнюю цей телевізор!!!

Телевізор перевершив себе. Спочатку були деякі проблеми зі звуком та зображенням. Але я можу вам точно сказати, якщо ви зрозумієте як користуватися пультом та налаштуванням, проблемы зникнуть. Легкий у використанні, має безліч функцій, чітку якісну яскраву картинку. Це найкраще моє придбання!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™ 49PUS7100 Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD, 123 см (49 дюймів), Quad Core, 16 Гб і можливість розширення, DVB-T/T2/C/S/S2 із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight та Pixel Precise Ultra HD

28/01/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny

dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.

Плюси

Niezawodny.

Мінуси

Starzeje się.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Дата використання 2020-01-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Дата використання 2020-01-28

20/10/2018

Polska

Polska

Po prostu rewelacja. Produkt spełnił moje oczekiwania.

Bardzo szybki i niezawodny. Komputer, telewizor w jednym. No i ten amblilight... POLECAM

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

  2. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  3. Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

  4. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  5. Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.

  6. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  7. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  8. Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.

  9. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

  11. Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.