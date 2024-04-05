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    The One

    Телевизор 4K с Ambilight

    43PUS8959/12
    Общая оценка / 5
    • Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 196.0KB)

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      43PUS8959/12
      Общая оценка / 5

      Телевизор 4K с Ambilight

      Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах

      Телевизор 4K с Ambilight

      Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах

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        The One

        The One

        Телевизор 4K с Ambilight

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        Телевизор 4K с Ambilight

        Телевизор, в котором есть все

        • Телевизор 108 см (43") с Ambilight
        • Процессор P5 Perfect Picture 120 Гц
        • Умная платформа Titan OS
        • Dolby Vision и Atmos
        The One с Ambilight и эффектом погружения.

        The One с Ambilight и эффектом погружения.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.

        The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        The One с TITAN OS.

        The One с TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Играйте с удовольствием! 120 Гц, минимальная задержка, VRR, FreeSync.

        Играйте с удовольствием! 120 Гц, минимальная задержка, VRR, FreeSync.

        Ваш телевизор с Ambilight и HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты с VRR и Freesync. Игровой режим Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.

        Центральная шарнирная подставка позволит разместить The One где угодно, не лишаясь оптимальных впечатлений от просмотра, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключать к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.

        Встроенная Alexa, работает с Google Ассистентом*

        Встроенная Alexa, работает с Google Ассистентом*

        Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Alexa на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Google Ассистентом*.

        Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.

        Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра, и подойдет для потокового вещания HDR-контента.

        Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.

        Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.

        Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам.

        Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить The One в систему устройство умного дома. Для управления телевизором с помощью голосовых команд нажмите кнопку Alexa на пульте либо попросите Google Ассистента на совместимых с ним устройствах.

        Совместимо с Matter и Control4.

        Совместимо с Matter и Control4.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Музыка Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник с восходом солнца
          • Анимация Ambilight FTI
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          43  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          108  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
          • 2560 x 1440 - 60/120 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Smart TV

          Приложения SmartTV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • Приложение NFT*
          • Приложение STB Controller
          ОС
          TITAN OS
          Объем памяти (флэш)*
          8 ГБ

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          Встроенная функция Amazon Alexa
          Умный дом
          • Совместимо с Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом
          • Control4

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосные динамики
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Bass Enhancement
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Персональная настройка звука

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB
          • Внешняя настройка через UI телевизора

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          Игры
          • ALLM
          • HDMI VRR
          • AMD FreeSync Premium
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • Совместимость с HDR10+
          • Dolby Vision

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1860379
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          54  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          142  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0  Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Антрацитово-серая рамка
          Конструкция подставки
          Гладкая хромированная подставка

        • Размеры

          Расстояние между 2 подставками
          375  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          100 x 200 мм
          Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
          963 x 567 x 77 мм
          Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
          963 x 630 x 237 мм

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
            • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

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