Яркость. Красота. Погружение.

Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах