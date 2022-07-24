Інші елементи комплектації
- 2 батареї AAA
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Дистанційне керування
- Підставка на стіл
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Яскравий. Красивий. Захоплюючий.
Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравий. Красивий. Захоплюючий.
Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги
Яскравий. Красивий. Захоплюючий.
Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравий. Красивий. Захоплюючий.
Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги
Телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Завдяки підсвічуванню Ambilight чудовий перегляд OLED-телевізора Philips стає ще грандіознішим! Світлодіодні індикатори по краях телевізора світяться та змінюють колір в ідеальній синхронізації з зображенням на екрані або музикою. Підсвічування таке тепле й захоплююче, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.
Надтонка металева рамка і поворотна підставка з полірованого алюмінію надають цьому телевізору відчуття стилю. Пульт дистанційного керування з підсвіткою покрито м’якою, виготовленою у відповідальний спосіб шкірою Muirhead, а нашу упаковку та вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
Ласкаво просимо до Голлівуду! OLED-телевізор Philips дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.
Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
OLED-телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими. Рухомі сцени неймовірно плавні.
Хочете відчути повну силу кожної сцени? Реалістичне зображення на екрані OLED-телевізора Philips завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Чорні відтінки завжди чорні й у жодному разі не сірі, і ви побачите кожну деталь у затінених або світлих областях. Підтримуються усі основні формати HDR для забезпечення реалістичного зображення, як ніколи раніше.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Функції Smart TV
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Конструкція
Розміри
Аксесуари
Карта енергоспоживання ЄС
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.