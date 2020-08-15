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Больше не доступен
49PUS6561/12
Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV
Насладитесь качественным изображением 4K Ultra HD нового телевизора Philips 6500 и оцените уникальные домашние развлечения с Android TV. Тонкая рамка и уникальная изогнутая подставка довершают элегантный дизайн.
123 см (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое изображение в изображение с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.
На создание изогнутой подставки Philips нас вдохновила современная архитектура. Стильный, лаконичный дизайн и открытая конструкция, отделка из высококачественного полированного хрома и элегантные линии — превосходное решение для любой комнаты.
Для оптимальной работы качественных АС телевизора используется мощный процессор обработки, что позволяет сохранить чистоту оригинального звука. Пакет DTS Premium создан для тех пользователей, которые знают, чего ожидать от высококачественной обработки звука: пространственного звучания с глубокими, насыщенными басами и кристально чистого воспроизведения голоса при максимальной громкости. Все это — без колебаний, клиппинга и других искажений.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
igorevij
15/08/2020
Україна
Изделие имеет отличные функции
Телевизор - супер, функционал отличный, рекомендую всем.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата пользования 2019-08-15
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата пользования 2019-08-15
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.