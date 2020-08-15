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Больше не доступен

6000 seriesУльтратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™

49PUS6561/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

Насладитесь качественным изображением 4K Ultra HD нового телевизора Philips 6500 и оцените уникальные домашние развлечения с Android TV. Тонкая рамка и уникальная изогнутая подставка довершают элегантный дизайн.

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с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

  • 123 см (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Насладитесь ярким изображением с Pixel Precise Ultra HD

Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое изображение в изображение с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.

Изогнутая подставка: неповторимый стиль

На создание изогнутой подставки Philips нас вдохновила современная архитектура. Стильный, лаконичный дизайн и открытая конструкция, отделка из высококачественного полированного хрома и элегантные линии — превосходное решение для любой комнаты.

DTS Premium Sound — воспроизведение мельчайших деталей

Для оптимальной работы качественных АС телевизора используется мощный процессор обработки, что позволяет сохранить чистоту оригинального звука. Пакет DTS Premium создан для тех пользователей, которые знают, чего ожидать от высококачественной обработки звука: пространственного звучания с глубокими, насыщенными басами и кристально чистого воспроизведения голоса при максимальной громкости. Все это — без колебаний, клиппинга и других искажений.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

15/08/2020

Україна

Україна

Изделие имеет отличные функции

Телевизор - супер, функционал отличный, рекомендую всем.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата пользования 2019-08-15

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата пользования 2019-08-15

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  4. Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.

  5. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  7. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  8. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  10. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.