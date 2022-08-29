Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
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Талантлив во всем
Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Талантлив во всем
Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах
Талантлив во всем
Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Талантлив во всем
Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins
Итого:
Наша подсветка Ambilight нового поколения делает просмотр телевизора OLED+ по-настоящему волшебным. Свечение Ambilight вокруг телевизора стало более детальным, идеально синхронизируя изменения цвета с происходящим на экране. Идеальное дополнение к просмотру телевизора.
Погрузитесь в звучание фильмов и музыки. Превосходное звуковое решение от Bowers & Wilkins оснащено направленными вперед динамиками для создания объемной звуковой сцены. Диалоги звучат необычайно четко благодаря отдельному центральному каналу звука, а сабвуфер с направленным назад излучателем делает звучание эффектов и музыки более многогранным.
Оттенки черного завораживают, а высокая яркость обеспечивает высокую детализацию в светлых и темных участках изображения HDR. При просмотре в комнате с ярким освещением телевизор подстраивается автоматически для наилучших впечатлений зрителя.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED+ позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключаться к нескольким беспроводным динамикам по всему дому всего за несколько секунд. Слушайте фильм даже на кухне, пока ходите за закусками. Воспроизводите музыку где угодно. Не упустите яркие моменты игры, если вам нужно ненадолго уйти из комнаты.
Игра без границ. Ваш телевизор OLED+ с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Легко находите любой контент и пользуйтесь рядом других возможностей с вашим телевизором OLED+. Нажмите кнопку на пульте ДУ для прямого обращения к Google Ассистенту или управляйте телевизором с помощью совместимых с Google Ассистентом устройств. Также возможно управление телевизором с Alexa через совместимые с ней устройства.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Безрамочный экран и уникальная сверхтонкая шарнирная подставка обеспечивают стильный внешний вид. Пульт ДУ имеет отделку из мягкой кожи, добываемой этичным путем на производстве Muirhead, а кнопки подсвечиваются, как только вы берете пульт в руки. Упаковка и вставки изготавливаются из переработанного картона и бумаги.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС
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