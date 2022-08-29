Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключаться к нескольким беспроводным динамикам по всему дому всего за несколько секунд. Слушайте фильм даже на кухне, пока ходите за закусками. Воспроизводите музыку где угодно. Не упустите яркие моменты игры, если вам нужно ненадолго уйти из комнаты.