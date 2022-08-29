Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    OLED+

    4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

    65OLED907/12
    Общая оценка / 5
    • Талантлив во всем Талантлив во всем Талантлив во всем
      -{discount-value}

      OLED+ 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      65OLED907/12
      Общая оценка / 5

      Талантлив во всем

      Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах

      OLED+ 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      Талантлив во всем

      Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах

      Талантлив во всем

      Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах

      OLED+ 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      Талантлив во всем

      Погрузитесь в фильмы, передачи и игры с максимально реалистичным изображением. Оцените насыщенный звук от Bowers & Wilkins и расслабьтесь, погрузившись в цвета Ambilight. С этим телевизором OLED+ вам открыт весь спектр ярких эмоций. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        OLED+

        OLED+

        4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

        Итого:

        Талантлив во всем

        Телевизор OLED+ 4K UHD Android TV с системой звука Bowers & Wilkins

        • Аудиосистема от Bowers & Wilkins
        • 3-сторонняя подсветка Ambilight
        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • 164 см (65") Android TV
        3-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

        3-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

        Наша подсветка Ambilight нового поколения делает просмотр телевизора OLED+ по-настоящему волшебным. Свечение Ambilight вокруг телевизора стало более детальным, идеально синхронизируя изменения цвета с происходящим на экране. Идеальное дополнение к просмотру телевизора.

        Легендарный звук от Bowers & Wilkins.

        Легендарный звук от Bowers & Wilkins.

        Погрузитесь в звучание фильмов и музыки. Превосходное звуковое решение от Bowers & Wilkins оснащено направленными вперед динамиками для создания объемной звуковой сцены. Диалоги звучат необычайно четко благодаря отдельному центральному каналу звука, а сабвуфер с направленным назад излучателем делает звучание эффектов и музыки более многогранным.

        Яркие впечатления от просмотра при любом освещении.

        Яркие впечатления от просмотра при любом освещении.

        Оттенки черного завораживают, а высокая яркость обеспечивает высокую детализацию в светлых и темных участках изображения HDR. При просмотре в комнате с ярким освещением телевизор подстраивается автоматически для наилучших впечатлений зрителя.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED+ позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключаться к нескольким беспроводным динамикам по всему дому всего за несколько секунд. Слушайте фильм даже на кухне, пока ходите за закусками. Воспроизводите музыку где угодно. Не упустите яркие моменты игры, если вам нужно ненадолго уйти из комнаты.

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync

        Игра без границ. Ваш телевизор OLED+ с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

        Android TV. Google Ассистент. Работает с Alexa.

        Android TV. Google Ассистент. Работает с Alexa.

        Легко находите любой контент и пользуйтесь рядом других возможностей с вашим телевизором OLED+. Нажмите кнопку на пульте ДУ для прямого обращения к Google Ассистенту или управляйте телевизором с помощью совместимых с Google Ассистентом устройств. Также возможно управление телевизором с Alexa через совместимые с ней устройства.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Премиальный дизайн. Стиль будущего.

        Безрамочный экран и уникальная сверхтонкая шарнирная подставка обеспечивают стильный внешний вид. Пульт ДУ имеет отделку из мягкой кожи, добываемой этичным путем на производстве Muirhead, а кнопки подсвечиваются, как только вы берете пульт в руки. Упаковка и вставки изготавливаются из переработанного картона и бумаги.

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          3-сторонняя, Plus
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiSleep
          • AmbiWakeup
          • Ambilight Aurora
          • Анимация запуска Ambilight
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор Pixel
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Режим ИИ PQ
          • Поддержка CalMAN
          • Micro Dimming Perfect
          • Режим Filmmaker
          • HDR10+ Adaptive
          • Режим IMAX Enhanced

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1.
          • до 4K UHD при 120 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • HDR10+/Dolby Vision
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • до 4K UHD при 60 Гц
          Видеовходы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1
          • до 4K UHD при 120 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • HDR10+/Dolby Vision
          Видеовходы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • до 4K UHD при 60 Гц

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        • Звук

          Аудио
          • Аудиосистема от Bowers & Wilkins
          • 3,1-канальная
          • Выходная мощность: 80 Вт (среднеквадр.)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12, версия 2.5
          Конфигурация динамиков
          8,5 Вт x6, НЧ-динамик 30 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • Калибровка помещения

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          3
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • FreeSync Premium
          • Совместимость с G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Разъем для сервисного обслуживания
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          • Гладкая хромированная панель
          • Поворот на +/-15 градусов
          Пульт ДУ
          с кожей Muirhead

        • Размеры

          Ширина коробки
          1660,0  миллиметра
          Высота коробки
          1035,0  миллиметра
          Глубина коробки
          170,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1444,3  миллиметра
          Высота устройства
          869,2  миллиметра
          Глубина устройства
          69,1  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1444,3  миллиметра
          Высота с подставкой
          890,4  миллиметра
          Глубина с подставкой
          290,0  миллиметра
          Вес продукта
          25,7  кг
          Вес изделия с подставкой
          29,0  кг
          Вес, включая упаковку
          35,4  кг
          Глубина подставки
          290,0  миллиметра
          Высота подставки
          22,0  миллиметра
          Ширина подставки
          550,0  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм
          Глубина устройства (с креплением на стену)
          152,2  миллиметра
          Высота устройства (с креплением на стену)
          869,2  миллиметра
          Ширина устройства (с креплением на стену)
          1444,3  миллиметра

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Класс энергоэффективности для HDR
          F
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          OLED
          Регистрационные номера EPREL
          1241377
          Энергопотребление для HDR
          94  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление для SDR
          112  кВт*ч на 1000 ч

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.