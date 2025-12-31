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Больше не доступен

8700 seriesИзогнутый 4K LED TV на базе Android TV™

65PUS8700/12

Изогнутый 4K LED TV на базе ОС Android

Изящный изогнутый телевизор UHD серии 8700 на базе ОС Android выполнен из высококачественных материалов с применением последних технологий. Телевизор оснащен великолепными характеристиками — 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight и процессором Quad Core, — а изогнутая хромированная подставка выгодно подчеркивает дизайн саундбара.

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С 3-сторонней подсветкой Ambilight

Изогнутый 4K LED TV на базе ОС Android

  • 164 см (65")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)

  • Двойной тюнер DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит разрешение обычного телевизора Full HD. Благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution качество изображения не будет зависеть от исходного контента. Улучшенная четкость и глубина изображения, великолепный контраст, плавное и естественное движение и безупречная детализация.

Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.

Изогнутый телевизор Philips — безупречный выбор

Изогнутый телевизор Philips — безупречный выбор

Ваш образ жизни уникален, поэтому так важно выбрать правильный телевизор для отражения неповторимого стиля. Дизайн этого изогнутого телевизора выходит за рамки привычного, сочетая в себе оригинальный современный облик и высочайшее качество изображения, присущее всем телевизорам Philips.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

  2. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  3. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  4. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  5. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  7. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  8. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  10. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.