Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
65PUS8700/12
Изогнутый 4K LED TV на базе ОС Android
Изящный изогнутый телевизор UHD серии 8700 на базе ОС Android выполнен из высококачественных материалов с применением последних технологий. Телевизор оснащен великолепными характеристиками — 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight и процессором Quad Core, — а изогнутая хромированная подставка выгодно подчеркивает дизайн саундбара.
164 см (65")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)
Двойной тюнер DVB-T/T2/C/S/S2
Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит разрешение обычного телевизора Full HD. Благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution качество изображения не будет зависеть от исходного контента. Улучшенная четкость и глубина изображения, великолепный контраст, плавное и естественное движение и безупречная детализация.
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
Ваш образ жизни уникален, поэтому так важно выбрать правильный телевизор для отражения неповторимого стиля. Дизайн этого изогнутого телевизора выходит за рамки привычного, сочетая в себе оригинальный современный облик и высочайшее качество изображения, присущее всем телевизорам Philips.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.