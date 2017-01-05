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Більше не доступний
65PUS8700/12
Світлодіодний телевізор 4K з вигнутим екраном на базі Android TV
Нічим не потрібно жертвувати: телевізор UHD з вигнутим екраном серії 8700 на базі Android поєднує в собі високоякісні матеріали і технології з елегантними лініями. Основними його рисами є 3-стороннє підсвічування Ambilight, чотириядерний процесор та хромовані арки підставки із видимою звуковою панеллю.
164 см (65 дюймів)
Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Гб і розширення
Два тюнери DVB-T/T2/C/S/S2
Телевізор Ultra HD має в 4 рази вищу роздільну здатність, ніж звичайний телевізор Full HD. Завдяки більше 8 мільйонам пікселів та нашій унікальній технології підвищення якості Ultra Resolution можна буде насолоджуватися покращеними зображеннями, незважаючи на оригінальний вміст. Насолоджуйтеся кращою чіткістю, посиленим сприйняттям глибини, винятковою контрастністю, плавними природними рухами та бездоганними деталями.
Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.
Ви живете так, як бажаєте… чи не час придбати телевізор, який відповідає Вашому унікальному стилю? Наш телевізор з вигнутим екраном відхиляється від норм звичайного дизайну для забезпечення сміливого, сучасного вигляду. Разом із високим рівнем якості зображення – це все, що Ви очікуєте від телевізора Philips.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.2
з 5
14
Відгуки
Gpaw
05/01/2017
Polska
Перевірений покупець
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Перевірений покупець
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Перевірений покупець
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.