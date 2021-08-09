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    LED

    4K UHD MiniLED на базе Android TV

    75PML9506/12
    Общая оценка / 5
    • Яркие эмоции с высокой детализацией Яркие эмоции с высокой детализацией Яркие эмоции с высокой детализацией
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      LED 4K UHD MiniLED на базе Android TV

      75PML9506/12
      Общая оценка / 5

      Яркие эмоции с высокой детализацией

      Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD MiniLED на базе Android TV

      Яркие эмоции с высокой детализацией

      Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах

      Яркие эмоции с высокой детализацией

      Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD MiniLED на базе Android TV

      Яркие эмоции с высокой детализацией

      Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD MiniLED на базе Android TV

        Итого:

        Яркие эмоции с высокой детализацией

        4K UHD MiniLED на базе Android TV

        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Звучание Dolby Atmos
        • 4-сторонняя подсветка Ambilight
        • 189 см (75") Android TV
        Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight.

        Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight.

        С 4-сторонней подсветкой Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

        Идеально для игр. Сверхнизкая задержка с любыми консолями

        Идеально для игр. Сверхнизкая задержка с любыми консолями

        Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR и Freesync для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.

        Превосходство на большом экране. Телевизор MiniLED.

        Превосходство на большом экране. Телевизор MiniLED.

        Ваш телевизор Philips MiniLED поддерживает все основные форматы HDR и предлагает впечатляющее качество изображения на большом экране — с глубокими оттенками черного и реалистичной цветопередачей. Более тысячи зон интеллектуальной подсветки меняют яркость независимо от друг от друга для достижения максимальной контрастности и натуральной глубины цвета.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.

        Премиальные материалы. От подставки до пульта ДУ.

        Премиальные материалы. От подставки до пульта ДУ.

        Этот телевизор изготовлен из материалов премиум-класса. Полированные металлические ножки прекрасно сочетаются с рамкой из шлифованного металла. А мягкий и элегантный пульт ДУ с кожаной отделкой удобно держать в руках.

        Простота и удобство. Android TV.

        Простота и удобство. Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Мультирум-аудиосистема. DTS Play-Fi

        Мультирум-аудиосистема. DTS Play-Fi

        С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

        Высоту металлической подставки можно настроить для установки саундбара.

        Высоту металлической подставки можно настроить для установки саундбара.

        Высоту этой подставки для телевизора можно настроить для установки саундбара. Установите дополнительные элементы для установки в верхнем положении, чтобы саундбар не загораживал собой нижнюю часть экрана. Не пользуетесь саундбаром? Дополнительные элементы подставки вам также не потребуются.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Четырехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75  (дюймы)
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Процессор Pixel
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Поддержка CalMAN
          • Управление цветом ISF
          • Perfect Natural Motion
          • Wide Color Gamut воспроизводит 95 % оттенков DCI-P3
          • Micro Dimming Premium

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1.
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          Поддержка HDMI2.0.
          Видеовходы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для HDMI3/4
          Поддержка HDMI2.0.

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • Spotify
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          3
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          HDMI eARC
          Да, на HDMI2
          HDMI VRR
          • FreeSync Premium
          • Да, для всех разъемов HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189
          Класс энергоэффективности для SDR
          E
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED
          Регистрационные номера EPREL
          685565
          Энергопотребление для HDR
          156  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление для SDR
          102  кВт*ч на 1000 ч

        • Звук

          Аудио
          • Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
          • Каналы: 2.1
          Кодек
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12, версия 2.5
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Dolby Atmos
          • Эквалайзер с ИИ
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт

        • Размеры

          Глубина коробки
          190,0  миллиметра
          Высота коробки
          1106,0  миллиметра
          Ширина коробки
          1879,0  миллиметра
          Вес продукта
          37,3  кг
          Вес изделия с подставкой
          38,2  кг
          Глубина устройства
          79,6  миллиметра
          Глубина с подставкой
          350,1  миллиметра
          Высота устройства
          955,7  миллиметра
          Высота с подставкой
          985,8 / 1025,8  миллиметра
          Ширина устройства
          1671,0  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1671,0  миллиметра
          Глубина подставки
          350,1  миллиметра
          Высота подставки
          30,0 / 70,0  миллиметра
          Ширина подставки
          807,5 / 1448,3  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          47,4  кг
          Совместимое настенное крепление
          600 x 300 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка
          Батареи входят в комплект
          Батарея типа AAA — 2 шт.

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Серебристая металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Тонкие металлические ножки

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Легкость установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          • Фоновая загрузка встроенного ПО
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Пульт ДУ
          • с голосовым управлением
          • с подсветкой клавиш
          • с кожей Muirhead
          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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