Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED 4K UHD MiniLED на базе Android TV
Яркие эмоции с высокой детализацией
Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах
Яркие эмоции с высокой детализацией
Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED 4K UHD MiniLED на базе Android TV
Яркие эмоции с высокой детализацией
Глубокие оттенки черного. Яркие цвета. От игр до фильмов — ощутите полный спектр эмоций с этим телевизором Philips MiniLED. Настолько реалистичное изображение, что вам захочется потрогать объекты на картинке. 4-сторонняя подсветка Ambilight делает изображение визуально больше для полного погружения. Узнать обо всех преимуществах
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Яркие эмоции с высокой детализацией
4K UHD MiniLED на базе Android TV
Процессор P5 AI Perfect Picture
Звучание Dolby Atmos
4-сторонняя подсветка Ambilight
189 см (75") Android TV
Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight.
С 4-сторонней подсветкой Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Идеально для игр. Сверхнизкая задержка с любыми консолями
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR и Freesync для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.
Превосходство на большом экране. Телевизор MiniLED.
Ваш телевизор Philips MiniLED поддерживает все основные форматы HDR и предлагает впечатляющее качество изображения на большом экране — с глубокими оттенками черного и реалистичной цветопередачей. Более тысячи зон интеллектуальной подсветки меняют яркость независимо от друг от друга для достижения максимальной контрастности и натуральной глубины цвета.
Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Премиальные материалы. От подставки до пульта ДУ.
Этот телевизор изготовлен из материалов премиум-класса. Полированные металлические ножки прекрасно сочетаются с рамкой из шлифованного металла. А мягкий и элегантный пульт ДУ с кожаной отделкой удобно держать в руках.
Простота и удобство. Android TV.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Мультирум-аудиосистема. DTS Play-Fi
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Высоту металлической подставки можно настроить для установки саундбара.
Высоту этой подставки для телевизора можно настроить для установки саундбара. Установите дополнительные элементы для установки в верхнем положении, чтобы саундбар не загораживал собой нижнюю часть экрана. Не пользуетесь саундбаром? Дополнительные элементы подставки вам также не потребуются.
Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Подсветка Ambilight
Версия Ambilight
Четырехсторонняя
Возможности режима Ambilight
Встроенный Ambilight+Hue
Музыка Ambilight
Игровой режим
Подстраивается под цвет стены
Режим Lounge
AmbiWakeup
AmbiSleep
Беспроводная АС для дома Philips
Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
75
(дюймы)
Дисплей
4K Ultra HD LED
Размер экрана по диагонали (метрич.)
189
см
Разрешение панели
3840 x 2160
Формат изображения
16:9
Процессор Pixel
Процессор P5 AI Perfect Picture
Улучшение изображения
Разрешение Ultra
Dolby Vision
HDR10+
Поддержка CalMAN
Управление цветом ISF
Perfect Natural Motion
Wide Color Gamut воспроизводит 95 % оттенков DCI-P3
Micro Dimming Premium
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для HDMI1/2
Поддержка HDMI2.1.
Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
Компьютерные входы для HDMI3/4
Поддержка HDMI2.0.
Видеовходы для HDMI1/2
Поддержка HDMI2.1
Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
Видеовходы для HDMI3/4
Поддержка HDMI2.0.
Android TV
ОС
Android TV™ 10 (Q)
Предустановленные приложения
Google Play Фильмы*
Google Play Музыка*
Поиск Google
YouTube
Amazon Prime Video
BBC iPlayer
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
Приложение Fitness
Spotify
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Обработка
Мощность обработки
Четыре ядра
Тюнер/прием/передача
Поддержка HEVC
Да
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Поддержка MPEG
MPEG2
MPEG4
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Подключения
Количество разъемов HDMI
4
Количество разъемов USB
3
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
Bluetooth 5.0
Другие подключения
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Разъем для спутниковой приставки
Ethernet-LAN RJ-45
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, для всех портов
HDMI eARC
Да, на HDMI2
HDMI VRR
FreeSync Premium
Да, для всех разъемов HDMI
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
HEVC (H.265)
VP9
AV1
Поддерживаемый формат субтитров
.SRT
.SUB
.TXT
.SMI
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Талон энергоэффективности ЕС
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
75
Размер экрана по диагонали (метрич.)
189
Класс энергоэффективности для SDR
E
Класс энергоэффективности для HDR
G
Режим ожидания с поддержкой сети
< 2,0
Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Технология панели
ЖК с LED
Регистрационные номера EPREL
685565
Энергопотребление для HDR
156
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление для SDR
102
кВт*ч на 1000 ч
Звук
Аудио
Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
Каналы: 2.1
Кодек
DTS-HD(M6)
Dolby Atmos
Dolby Digital MS12, версия 2.5
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Ночной режим
Dolby Atmos
Эквалайзер с ИИ
DTS Play-Fi
Персонализация звука Mimi
Конфигурация динамиков
Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
Размеры
Глубина коробки
190,0
миллиметра
Высота коробки
1106,0
миллиметра
Ширина коробки
1879,0
миллиметра
Вес продукта
37,3
кг
Вес изделия с подставкой
38,2
кг
Глубина устройства
79,6
миллиметра
Глубина с подставкой
350,1
миллиметра
Высота устройства
955,7
миллиметра
Высота с подставкой
985,8 / 1025,8
миллиметра
Ширина устройства
1671,0
миллиметра
Ширина с подставкой
1671,0
миллиметра
Глубина подставки
350,1
миллиметра
Высота подставки
30,0 / 70,0
миллиметра
Ширина подставки
807,5 / 1448,3
миллиметра
Вес, включая упаковку
47,4
кг
Совместимое настенное крепление
600 x 300 мм
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Настольная подставка
Батареи входят в комплект
Батарея типа AAA — 2 шт.
Дизайн
Цвета ТВ
Серебристая металлическая рамка
Конструкция подставки
Тонкие металлические ножки
Питание
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура окружающей среды
5–35 °C
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Световой датчик
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Функции Smart TV
Интерактивное телевидение
HbbTV
Программирование
Приостановка просмотра телепередачи
Запись на USB*
Легкость установки
Автопоиск устройств Philips
Мастер подключения к устройству
Мастер настройки сети
Мастер установки поддержки
Удобство использования
Кнопка меню Smart
Экранное руководство пользователя
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы
Обновление встроенной программы через USB
Обновление программы устройства через Интернет
Фоновая загрузка встроенного ПО
Регулировка формата экрана
Базовый - Широкоэкранный
Автозаполнение
Расширенный - Сдвиг
Масштабирование, растяжение
Широкий экран
Пульт ДУ
с голосовым управлением
с подсветкой клавиш
с кожей Muirhead
Взаимодействие с пользователем
SimplyShare
Голосовой ассистент*
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
Пульт ДУ с микрофоном
Совместимо с Alexa
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Настольная подставка
Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
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