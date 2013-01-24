Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Мини-разъем к кабелю L/R
- Мини-разъем к кабелю YPbPr
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
- 2 аккумулятора типа AA
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Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
Итого:
Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.
Расширенный динамический диапазон HDR Plus выводит домашние развлечения на новый уровень благодаря повышенной производительности. Контент отображается без искажений — именно так, как его создал автор. Оцените яркость светлых участков, превосходную контрастность, расширенную цветовую палитру и непревзойденную детализацию.
Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.
Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.
DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.
Порыв ветра, падение листа на землю, звук шин при скоростной езде... благодаря этим маленьким деталям события на экране становятся более реалистичными. Собирая такие элементы воедино, технология обработки звука от Philips позволяет достигнуть удивительно чистого звучания. Теперь вы можете в точности оценить задумку режиссера: качественная студийная обработка звука поддерживает воспроизведение оригинального аудиоконтента, а также при необходимости улучшает звучание, гарантируя глубокие басы, четкую передачу диалогов и поразительную точность.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Цвет и отделка
Аксессуары