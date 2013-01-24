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    Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

    75PUS7803/12
    Общая оценка / 5
    • Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
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      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      75PUS7803/12
      Общая оценка / 5

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

      Пришло время смотреть контент на новом уровне с 75-дюймовым телевизором с подсветкой Ambilight. Philips 7800 — это 4K Ultra HD и процессор обработки изображений P5, а также Android TV и подсветка Ambilight, которые создают полный спектр развлечений. Узнать обо всех преимуществах

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        Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

        Итого:

        Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

        с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

        • 189 см (75") Ambilight TV
        • Picture Performance Index 1700
        • HDR Plus
        • Процессор P5 Perfect Picture
        Micro Dimming Pro для высокой контрастности

        Micro Dimming Pro для высокой контрастности

        Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.

        Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

        Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

        Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.

        Ambilight — впечатления без границ

        Ambilight — впечатления без границ

        С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.

        Улучшенная контрастность и цветопередача и высокая четкость изображения благодаря HDR Plus

        Улучшенная контрастность и цветопередача и высокая четкость изображения благодаря HDR Plus

        Расширенный динамический диапазон HDR Plus выводит домашние развлечения на новый уровень благодаря повышенной производительности. Контент отображается без искажений — именно так, как его создал автор. Оцените яркость светлых участков, превосходную контрастность, расширенную цветовую палитру и непревзойденную детализацию.

        4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

        Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

        Магазин Google Play и галерея приложений Philips: безграничные развлечения на вашем телевизоре

        Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

        DTS HD Premium Sound — воспроизведение мельчайших деталей

        DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.

        Усовершенствованная обработка звука для удивительно чистого звучания

        Порыв ветра, падение листа на землю, звук шин при скоростной езде... благодаря этим маленьким деталям события на экране становятся более реалистичными. Собирая такие элементы воедино, технология обработки звука от Philips позволяет достигнуть удивительно чистого звучания. Теперь вы можете в точности оценить задумку режиссера: качественная студийная обработка звука поддерживает воспроизведение оригинального аудиоконтента, а также при необходимости улучшает звучание, гарантируя глубокие басы, четкую передачу диалогов и поразительную точность.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75 дюймов
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75  (дюймы)
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Технология Micro Dimming Pro
          • 1700 точек на дюйм

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 8 (Oreo)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • Social TV
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          Приложение Philips TV Remote*
          • Приложения
          • Каналы
          • Управление
          • NowOnTV
          • Телегид
          • Видео по запросу
          Пульт ДУ
          • с клавиатурой
          • с голосовым управлением

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          30 Вт
          Улучшение звука
          • Функция Smart Sound
          • DTS-HD Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • DTS TruSurround
          Конфигурация динамиков
          15 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Беспроводное соединение
          • Двухдиапазонный
          • Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Антенна, IEC75
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Аудиовход — левый/правый
          • Выход для наушников
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.2
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          Видеовходы для HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для HDMI3/4
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)  Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Световой датчик
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          123  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          180  кВт/ч
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+

        • Размеры

          Ширина коробки
          2034  миллиметра
          Высота коробки
          1116  миллиметра
          Глубина коробки
          242  миллиметра
          Ширина устройства
          1678,8  миллиметра
          Высота устройства
          964,3  миллиметра
          Глубина устройства
          68,4  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1678,8  миллиметра
          Высота с подставкой
          985,5  миллиметра
          Глубина с подставкой
          314,6  миллиметра
          Ширина подставки
          750,0  миллиметра
          Совместимое настенное крепление VESA
          600 x 400 мм
          Вес продукта
          41,9  кг
          Вес изделия с подставкой
          43,6  кг
          Вес, включая упаковку
          57,5  кг

        • Цвет и отделка

          Передняя панель телевизора
          Серебристый металлик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Шнур питания
          • Мини-разъем к кабелю L/R
          • Мини-разъем к кабелю YPbPr
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка
          • 2 аккумулятора типа AA

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Мини-разъем к кабелю L/R
        • Мини-разъем к кабелю YPbPr
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка
        • 2 аккумулятора типа AA

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.
            • Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.
            • Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
            • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

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