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    Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

    75PUS7803/12
    Загальна оцінка / 5
    • Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
      -{discount-value}

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      75PUS7803/12
      Загальна оцінка / 5

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

      Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги

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        Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

        із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

        • Телевізор 189 см (75 д.) із Ambilight
        • 1700 Picture Performance Index
        • HDR Plus
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності

        Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності

        Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.

        Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

        Відкрийте силу Quad Core та ОС Android

        Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити Ваш телевізор.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і Ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що Ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що Ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.

        Переглядайте контент кращої контрастності, кольорів та чіткості з HDR Plus

        Переглядайте контент кращої контрастності, кольорів та чіткості з HDR Plus

        High Dynamic Range Plus виводить домашнє дозвілля на новий рівень. Насолоджуйтеся чудовим сприйняттям завдяки вдосконаленій потужності обробки. Вас полонить багатство та жвавість контенту так, як це задумано автором. Насолоджуйтеся яскравішими основними моментами, кращою контрастністю, ширшим спектром кольорів та деталями, як ніколи раніше.

        4K Ultra HD – це досі небачена роздільна здатність

        Роздільна здатність Ultra HD в чотири рази вища за звичайну Full HD, адже освітлює екран понад 8 мільйонами пікселів та нашою унікальною технологією підвищення якості Ultra Resolution Upscaling. Насолоджуйтеся вдосконаленим зображенням незалежно від оригінального контенту та чіткішим зображенням із винятковою глибиною, контрастністю, природним рухом та яскравими деталями.

        Магазин Google Play та галерея додатків Philips App Gallery: виходьте за межі телевізора

        Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн.

        Почуйте кожну деталь із DTS HD Premium Sound

        DTS HD Premium Suite забезпечує високоякісну обробку аудіо для кращого звуку з динаміків. Зберігаючи чистоту оригінального контенту, Ви зможете насолоджуватися абсолютним звуком, насиченими низькими частотами та чіткими діалогами без перешкод, обрізання або спотворення.

        Потужна обробка аудіосигналу для безкомпромісної чіткості звуку

        Звук пориву вітру, звук листя, яке падає на землю, звук шин, що котяться вниз звивистою дорогою, – це дрібні деталі, завдяки яким картинка оживає. Функція обробки аудіосигналу Philips забезпечує ці деталі разом із безкомпромісною чіткістю звуку. Почуйте все так, як замислив режисер, із студійним мікшуванням звуку та підтримкою оригінального аудіовмісту, а також, за потреби, підсиленням звуку. Глибокі баси, чіткі діалоги і дивовижна точність – це лише початок.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75 дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          189  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          75  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Micro Dimming Pro
          • 1700 PPI

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 8 (Oreo)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук у Google
          • YouTube
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • Соціальне ТБ
          • Мережеве ТБ
          • YouTube
          Просте встановлення
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          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Зараз на ТБ
          • Телегід
          • Відео на вимогу
          Дистанційне керування
          • з клавіатурою
          • з голосом

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          30 Вт
          Покращення звуку
          • Розумний звук
          • DTS-HD Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • DTS TruSurround
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки 15 Вт

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          Бездротові з’єднання
          • Подвійний діапазон
          • Вбудований Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Антена IEC75
          • Супутниковий конектор
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.2
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає  Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Сенсор світла
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          123  Вт
          Річне споживання енергії
          180  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*
          Клас маркування енергоспоживання
          A+

        • Розміри

          Ширина коробки
          2034  мм
          Висота коробки
          1116  мм
          Глибина коробки
          242  мм
          Ширина телевізора
          1678,8  мм
          Висота телевізора
          964,3  мм
          Глибина телевізора
          68,4  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1678,8  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          985,5  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          314,6  мм
          Ширина підставки телевізора
          750,0  мм
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          600 x 400 мм
          Вага виробу
          41,9  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          43,6  кг
          Вага з упаковкою
          57,5  кг

        • Колір та покриття

          Передня панель телевізора
          Металевий сріблястий

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Шнур живлення
          • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
          • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл
          • 2 батареї AA

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Шнур живлення
        • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
        • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл
        • 2 батареї AA

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.
            • Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.
            • Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
            • (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

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