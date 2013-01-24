Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Шнур живлення
- Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
- Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
- 2 батареї AA
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Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Розширте масштаби перегляду з 75-дюймовим телевізором Ambilight TV. Philips 7800 поєднує роздільну здатність 4K Ultra HD та нашу потужну технологію P5 Picture Processing Engine з Android TV та Ambilight для розваг безупину. Переглянути усі переваги
Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
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Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.
Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити Ваш телевізор.
Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і Ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що Ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що Ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.
High Dynamic Range Plus виводить домашнє дозвілля на новий рівень. Насолоджуйтеся чудовим сприйняттям завдяки вдосконаленій потужності обробки. Вас полонить багатство та жвавість контенту так, як це задумано автором. Насолоджуйтеся яскравішими основними моментами, кращою контрастністю, ширшим спектром кольорів та деталями, як ніколи раніше.
Роздільна здатність Ultra HD в чотири рази вища за звичайну Full HD, адже освітлює екран понад 8 мільйонами пікселів та нашою унікальною технологією підвищення якості Ultra Resolution Upscaling. Насолоджуйтеся вдосконаленим зображенням незалежно від оригінального контенту та чіткішим зображенням із винятковою глибиною, контрастністю, природним рухом та яскравими деталями.
Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн.
DTS HD Premium Suite забезпечує високоякісну обробку аудіо для кращого звуку з динаміків. Зберігаючи чистоту оригінального контенту, Ви зможете насолоджуватися абсолютним звуком, насиченими низькими частотами та чіткими діалогами без перешкод, обрізання або спотворення.
Звук пориву вітру, звук листя, яке падає на землю, звук шин, що котяться вниз звивистою дорогою, – це дрібні деталі, завдяки яким картинка оживає. Функція обробки аудіосигналу Philips забезпечує ці деталі разом із безкомпромісною чіткістю звуку. Почуйте все так, як замислив режисер, із студійним мікшуванням звуку та підтримкою оригінального аудіовмісту, а також, за потреби, підсиленням звуку. Глибокі баси, чіткі діалоги і дивовижна точність – це лише початок.
Ambilight
Зображення/дисплей
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри
Колір та покриття
Аксесуари