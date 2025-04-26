Ключевые слова для поиска

    • Невероятный реализм. Изысканный дизайн. Невероятный реализм. Изысканный дизайн. Невероятный реализм. Изысканный дизайн.
      Energy Label Europe F here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 201.0KB)

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      77OLED810/12

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Невероятный реализм. Изысканный дизайн.

      Этот технологичный телевизор OLED с Ambilight — само олицетворение красоты. От минималистичного дизайна и реалистичной картинки на экране до кинематографичного объемного звука — вы точно будете очарованы. Сияние Ambilight позволит погрузиться в контекст и получать еще более яркие эмоции!

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Невероятный реализм. Изысканный дизайн.

      • Телевизор 194 см (77") с Ambilight
      • 4K OLED. 144 Гц
      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Vision и Dolby Atmos
      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight

      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight

      Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

      Яркий OLED-экран. Реалистичная картинка при любом освещении

      Яркий OLED-экран. Реалистичная картинка при любом освещении

      Изображение на ярком OLED-экране этого телевизора всегда будет выглядеть реалистично даже при просмотре под углом. Любые изменения в уровне освещенности компенсируются: черный выглядит черным (а не серым), а в тенях и светлых участках можно разглядеть даже мельчайшие детали. Поддерживаются все основные форматы HDR.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ

      Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

      Кинематографичность любимого видеоконтента и игр

      Кинематографичность любимого видеоконтента и игр

      Пристегните ремни — с Dolby Vision вы увидите изображение таким, каким его задумывал режиссер! Больше никаких темных сцен, где невозможно понять, что происходит, — оцените высочайшую детализацию в фильмах и играх.

      Технология иммерсивного объемного звука

      Технология иммерсивного объемного звука

      Благодаря совместимости с Dolby Atmos и DTS:X этот телевизор станет источником ярких эмоций, где бы вы его ни установили. Новые фильмы, игры и спортивные трансляции: звуковые эффекты со всех сторон от вас помогут ощутить себя в самом эпицентре событий.

      Идеальное звучание любого контента. Процессор IntelliSound

      Идеальное звучание любого контента. Процессор IntelliSound

      Благодаря нашему процессору IntelliSound ваш телевизор с Ambilight может использовать ИИ для создания идеальной звуковой сцены! Как в фильмах и сериалах, так и в музыке или новостях — этот телевизор автоматически оптимизирует настройки звука. Не хотите использовать ИИ? Также можно вручную выбрать из предустановок звука или отрегулировать параметры самостоятельно.

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

      Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

      Идеальное решение для игр. Захватывающий игровой процесс для каждого геймера

      Идеальное решение для игр. Захватывающий игровой процесс для каждого геймера

      HDMI 2.1, базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка ввода. Инди-игры и AAA-тайтлы — этот телевизор с Ambilight предлагает характеристики, которые позволят играть так, как комфортно вам! Оцените свободу управления с Game Bar 2.0, где можно настроит А игроки с ПК также смогут оценить VRR 144 Гц при подключении через HDMI.

      Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только

      Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только

      Простое подключение к Matter позволит легко включить этот 4K-телевизор с Ambilight в систему устройство умного дома. Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или кабельной приставки либо использовать для этого встроенный Google Ассистент. Телевизор также совместим с устройствами Alexa и Apple AirPlay.

      Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

      Его стильный безрамочный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер, а Ambilight создает захватывающий дух визуальный эффект в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Тонкий металлический пульт ДУ поддерживает беспроводную зарядку, а подсветку на нем активирует датчик движения. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Игровой режим
        • Режим музыки
        • Подстраивается под цвет стены
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        77  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        194  см
        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Базовая частота обновления
        144  Гц
        Процессор обработки изображения
        Процессор P5 AI Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Авто-фильм и режим Filmmaker
        • Calman
        • Calman Autocal Ready и ручная калибровка
        • Кристально чистое изображение
        • Экорежим
        • Режим Filmmaker
        • Игра
        • Домашний кинотеатр
        • Встроенный MEMC / FRC
        • Micro Dimming Perfect
        • Мониторы
        • Индивидуальный
        • Perfect Natural Motion
        Переменная частота обновления
        144 Гц

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        576p - 50 Гц, 645 x 480 - 60 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Приложение NFT*
        • YouTube
        ОС
        Google TV™
        Объем памяти (флэш)*
        32 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Пульт ДУ с микрофоном
        • Совместимо с Alexa
        • Окей, Google
        Умный дом
        • Control4
        • MATTER
        • Совместимо с Apple Home
        Игровая панель управления
        Gamebar 2.0
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        Каналы: 2.1
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
        Конфигурация динамиков
        Средне-высокочастотные динамики 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Улучшение звука
        • Эквалайзер с ИИ
        • Режим ИИ
        • Режим AVL
        • Четкие диалоги
        • Dialogue
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Развлечения
        • Профиль слуха
        • Музыка
        • Ночной режим
        • Original
        • Индивидуальный
        • Пространственная музыка
        Функции наушников
        Dolby Atmos для наушников
        Основная АС
        2-сторонний средне- и высокочастотный
        НЧ-динамик
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, двухдиапазонный
        • Bluetooth 5.2
        • Совместим с Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI2
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        • Макс. битрейт 48 Гбит/с
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
        • до 4K 144 Гц
        Игры
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Игры
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Совместимость с Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        2295005
        Класс энергоэффективности для SDR
        F
        Энергопотребление для SDR
        134  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        141  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        OLED

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Режим ECO
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • 1 кабель USB-C для удаленного управления и зарядки
        • Шнур питания
        • Дистанционное управление и беспроводная зарядка
        • Краткое руководство пользователя
        • Юридическая информация и сведения о безопасности
        • Настольная подставка

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Металлическая рамка
        Конструкция подставки
        Металлическая гладкая хромированная подставка

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        801  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        400 x 300 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        1723 x 991 x 79 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        1723 x 1059 x 316 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        1950 x 1170 x 200 мм
        Вес телевизора без подставки
        35,5 кг
        Вес телевизора с подставкой
        36 кг
        Вес, включая упаковку
        45,1 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
      • Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.
      • 144 Гц HDMI VRR, G-sync и FreeSync доступны при игре на ПК при подключении к телевизору OLED через HDMI
      • Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2025 году после программного обновления.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.

