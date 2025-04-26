Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight

Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.