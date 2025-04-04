Этот технологичный телевизор OLED с Ambilight — само олицетворение красоты. От минималистичного дизайна и реалистичной картинки на экране до кинематографичного объемного звука — вы точно будете очарованы. Сияние Ambilight позволит погрузиться в контекст и получать еще более яркие эмоции!
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно
Все необходимое в одной покупке
Цена комплекта
Пропустить
Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
этот продукт
- {discount-value}
OLED
Телевизор 4K с Ambilight
итого
recurring payment
Невероятный реализм. Изысканный дизайн.
Телевизор 139 см (55") с Ambilight
4K OLED. 144 Гц
Процессор P5 AI Perfect Picture
Dolby Vision и Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Яркий OLED-экран. Реалистичная картинка при любом освещении
Изображение на ярком OLED-экране этого телевизора всегда будет выглядеть реалистично даже при просмотре под углом. Любые изменения в уровне освещенности компенсируются: черный выглядит черным (а не серым), а в тенях и светлых участках можно разглядеть даже мельчайшие детали. Поддерживаются все основные форматы HDR.
Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Кинематографичность любимого видеоконтента и игр
Пристегните ремни — с Dolby Vision вы увидите изображение таким, каким его задумывал режиссер! Больше никаких темных сцен, где невозможно понять, что происходит, — оцените высочайшую детализацию в фильмах и играх.
Технология иммерсивного объемного звука
Благодаря совместимости с Dolby Atmos и DTS:X этот телевизор станет источником ярких эмоций, где бы вы его ни установили. Новые фильмы, игры и спортивные трансляции: звуковые эффекты со всех сторон от вас помогут ощутить себя в самом эпицентре событий.
Идеальное звучание любого контента. Процессор IntelliSound
Благодаря нашему процессору IntelliSound ваш телевизор с Ambilight может использовать ИИ для создания идеальной звуковой сцены! Как в фильмах и сериалах, так и в музыке или новостях — этот телевизор автоматически оптимизирует настройки звука. Не хотите использовать ИИ? Также можно вручную выбрать из предустановок звука или отрегулировать параметры самостоятельно.
Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google
Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.
Идеальное решение для игр. Захватывающий игровой процесс для каждого геймера
HDMI 2.1, базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка ввода. Инди-игры и AAA-тайтлы — этот телевизор с Ambilight предлагает характеристики, которые позволят играть так, как комфортно вам! Оцените свободу управления с Game Bar 2.0, где можно настроит А игроки с ПК также смогут оценить VRR 144 Гц при подключении через HDMI.
Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только
Простое подключение к Matter позволит легко включить этот 4K-телевизор с Ambilight в систему устройство умного дома. Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или кабельной приставки либо использовать для этого встроенный Google Ассистент. Телевизор также совместим с устройствами Alexa и Apple AirPlay.
Продуманный дизайн. Экологичная упаковка
Его стильный безрамочный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер, а Ambilight создает захватывающий дух визуальный эффект в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Тонкий металлический пульт ДУ поддерживает беспроводную зарядку, а подсветку на нем активирует датчик движения. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Ambilight Suite
Игровой режим
Режим музыки
Подстраивается под цвет стены
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD OLED
Разрешение панели
3840x2160p
Базовая частота обновления
120
Гц
Процессор обработки изображения
Процессор P5 AI Perfect Picture
Улучшение изображения
Авто-фильм и режим Filmmaker
Calman
Calman Autocal Ready и ручная калибровка
Кристально чистое изображение
Экорежим
Режим Filmmaker
Игра
Домашний кинотеатр
Встроенный MEMC / FRC
Micro Dimming Perfect
Мониторы
Индивидуальный
Perfect Natural Motion
Переменная частота обновления
144 Гц
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
576p - 50 Гц, 645 x 480 - 60 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.
144 Гц HDMI VRR, G-sync и FreeSync доступны при игре на ПК при подключении к телевизору OLED через HDMI
Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2025 году после программного обновления.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.
Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.