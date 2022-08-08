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Идеальная картинка и потрясающий звук.
Телевизор, к которому вам захочется повернуть самый любимый диван. Глубокие оттенки черного и цвет OLED, а также кристальная четкость звука от Bowers & Wilkins. А Ambilight наполнит комнату яркими эмоциями при просмотре любого контента или во время игры. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная картинка и потрясающий звук.
Телевизор, к которому вам захочется повернуть самый любимый диван. Глубокие оттенки черного и цвет OLED, а также кристальная четкость звука от Bowers & Wilkins. А Ambilight наполнит комнату яркими эмоциями при просмотре любого контента или во время игры. Узнать обо всех преимуществах
Идеальная картинка и потрясающий звук.
Телевизор, к которому вам захочется повернуть самый любимый диван. Глубокие оттенки черного и цвет OLED, а также кристальная четкость звука от Bowers & Wilkins. А Ambilight наполнит комнату яркими эмоциями при просмотре любого контента или во время игры. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная картинка и потрясающий звук.
Телевизор, к которому вам захочется повернуть самый любимый диван. Глубокие оттенки черного и цвет OLED, а также кристальная четкость звука от Bowers & Wilkins. А Ambilight наполнит комнату яркими эмоциями при просмотре любого контента или во время игры. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins
Итого:
Наша подсветка Ambilight нового поколения делает просмотр телевизора OLED+ по-настоящему волшебным. Свечение Ambilight вокруг телевизора стало более детальным, идеально синхронизируя изменения цвета с происходящим на экране. Идеальное дополнение к просмотру телевизора.
Превосходная аудиосистема 5.1.2 от Bowers & Wilkins создает реалистичную сцену объемного звука для любого контента. Направленные вверх динамики и динамики объемного звука создают максимально естественный эффект погружения. А легендарный ВЧ-динамик в верхней части системы обеспечит чистое звучание диалогов и вокала.
Двойной процессор с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Оттенки черного завораживают, а высокая яркость обеспечивает высокую детализацию в светлых и темных участках изображения HDR. При просмотре в комнате с ярким освещением телевизор подстраивается автоматически для наилучших впечатлений зрителя.
Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED+ позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключаться к нескольким беспроводным динамикам по всему дому всего за несколько секунд. Слушайте фильм даже на кухне, пока ходите за закусками. Воспроизводите музыку где угодно. Не упустите яркие моменты игры, если вам нужно ненадолго уйти из комнаты.
Игра без границ. Ваш телевизор OLED+ с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Телевизор Philips 4K UHD OLED совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными, а движение более плавным.
Легко находите любой контент и пользуйтесь рядом других возможностей с вашим телевизором OLED+. Нажмите кнопку на пульте ДУ для прямого обращения к Google Ассистенту или управляйте телевизором с помощью совместимых с Google Ассистентом устройств. Также возможно управление телевизором с Alexa через совместимые с ней устройства.
Безрамочный экран и дизайн аудиосистемы от Bowers & Wilkins с особой геометрией создают изысканный внешний вид устройства. Аудиосистема покрыта акустической тканью от Kvadrat, а пульт ДУ отделан мягкой, добытой этичным путем кожей от Muirhead. Для упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС
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