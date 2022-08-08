Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

Телевізор, яким можна гордо похизуватися гостям. Насолоджуйтеся насиченими чорними кольорами та насиченим кольором OLED, а також надчітким звуком Bowers & Wilkins. Ambilight наповнюватиме кімнату атмосферою усього, щоб ви дивитесь чи відтворюєте. Переглянути усі переваги