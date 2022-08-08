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    OLED+

    Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

    77OLED937/12
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте. Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте. Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.
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      OLED+ Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      77OLED937/12
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

      Телевізор, яким можна гордо похизуватися гостям. Насолоджуйтеся насиченими чорними кольорами та насиченим кольором OLED, а також надчітким звуком Bowers & Wilkins. Ambilight наповнюватиме кімнату атмосферою усього, щоб ви дивитесь чи відтворюєте. Переглянути усі переваги

      OLED+ Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

      Телевізор, яким можна гордо похизуватися гостям. Насолоджуйтеся насиченими чорними кольорами та насиченим кольором OLED, а також надчітким звуком Bowers & Wilkins. Ambilight наповнюватиме кімнату атмосферою усього, щоб ви дивитесь чи відтворюєте. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

      Телевізор, яким можна гордо похизуватися гостям. Насолоджуйтеся насиченими чорними кольорами та насиченим кольором OLED, а також надчітким звуком Bowers & Wilkins. Ambilight наповнюватиме кімнату атмосферою усього, щоб ви дивитесь чи відтворюєте. Переглянути усі переваги

      OLED+ Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

      Телевізор, яким можна гордо похизуватися гостям. Насолоджуйтеся насиченими чорними кольорами та насиченим кольором OLED, а також надчітким звуком Bowers & Wilkins. Ambilight наповнюватиме кімнату атмосферою усього, щоб ви дивитесь чи відтворюєте. Переглянути усі переваги

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        OLED+

        OLED+

        Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

        Усього:

        Надзвичайно. Від того, що ви бачите, до того, що чуєте.

        Телевізор OLED+ 4K UHD Android TV

        • Звук від Bowers & Wilkins
        • 4-стороннє підсвічування Ambilight
        • P5 AI Dual Picture Engine
        • Телевізор Android TV 194 см (77 д.)
        Захоплюючий, як ніколи. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Захоплюючий, як ніколи. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Наше підсвічування Ambilight нового покоління робить перегляд телевізора OLED+ ще дивовижнішим. Ореол Ambilight навколо телевізора є більш деталізованим і краще визначеним, ніж будь-коли раніше, та ідеально синхронізується з кольорами на екрані. Підсвічування є настільки захоплюючим, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.

        Захоплюючий 3D-звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.

        Захоплюючий 3D-звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.

        Прекрасна 5.1.2-канальна звукова система Bowers & Wilkins забезпечує вражаюче насичене, реалістичне відтворення будь-якого контенту, який ви слухаєте. Спрямовані вгору та об’ємні гучномовці надсилають звук вгору і навколо вас для створення ще більш захоплюючого аудіо. Знаковий дизайн із твітером угорі робить діалоги та вокал чіткими.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне завдяки процесору P5 Dual зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне завдяки процесору P5 Dual зі штучним інтелектом.

        Із двома процесорами зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Чудовий перегляд за будь-якого освітлення.

        Чудовий перегляд за будь-якого освітлення.

        Чорний колір приголомшливий, а красиве яскраве зображення дозволяє побачити кожну деталь у тіні або світлі Pixel Perfect HDR. Якщо ви дивитесь телевізор у яскраво освітленому приміщенні, він автоматично налаштовується, щоб ви завжди отримували найкраще враження.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Ласкаво просимо до Голлівуду! Ваш телевізор Philips OLED+ дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

        Бездротова домашня система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднатися до сумісних бездротових гучномовців удома. Слухайте фільм на кухні, коли готуєте перекус. Відтворюйте музику будь-де в домі. Не пропустіть коментарів під час великого матчу, якщо вам потрібно вийти з кімнати.

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync

        Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips OLED+ із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень, щоб ви змогли зробити той стрибок, миттєво розвернутися чи ідеально дрифтувати.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        OLED-телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими. Рухомі сцени неймовірно плавні.

        Android TV. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Android TV. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Легко знаходити потрібний контент – це лише початок того, що можна робити за допомогою телевізора OLED+. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб безпосередньо поговорити з Google Помічником або керувати телевізором через пристрої, сумісні з Google Помічником. Можна попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa.

        Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.

        Практично безрамковий екран і вигнута звукова система Bowers & Wilkins справді заявляють про себе. Корпус оббито тканиною для гучномовців Kvadrat, а пульт дистанційного керування з підсвічуванням оздоблено м’якою, екологічною шкірою Muirhead. Для упаковки і вставок ми використовуємо перероблений картон і папір.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          4-стороннє Plus
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiSleep
          • AmbiWakeup
          • Ambilight Aurora
          • Анімація завантаження Ambilight
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          194  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          120  Гц
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 AI Dual Picture Engine
          Покращення зображення
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Режим PQ зі штучним інтелектом
          • Підтримка CalMAN
          • Micro Dimming Perfect
          • Режим Filmmaker mode
          • Адаптер HDR10+
          • Покращений режим IMAX

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K 120 Гц*
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • HDR10+/Dolby Vision
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • до 4K UHD 60 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K 120 Гц*
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • HDR10+/Dolby Vision
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • до 4K UHD 60 Гц

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Підтримка HEVC
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим

        • Звук

          Аудіо
          • Звук від Bowers & Wilkins
          • 5.1.2-канальна система
          • Вихідна потужність: 95 Вт (RMS)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Конфігурація динаміків
          10 Вт x2, 5 Вт x1, низькочастотний динамік 20 Вт, високочастотні динаміки 12,5 Вт x2, об’ємні динаміки 12,5 Вт x2
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Калібрування кімнати

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          • FreeSync Premium
          • Підтримка G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Супутниковий конектор
          • Сервісний конектор
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Звукове рішення в матовому хромі
          Дистанційне керування
          зі шкірою Muirhead

        • Розміри

          Ширина коробки
          2000,0  мм
          Висота коробки
          1232,0  мм
          Глибина коробки
          200,0  мм
          Ширина телевізора
          1722,7  мм
          Висота телевізора
          990,7  мм
          Глибина телевізора
          78,6  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1722,7  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          1082,1  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          324,1  мм
          Вага виробу
          36,0  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          45,1  кг
          Вага з упаковкою
          55,6  кг
          Глибина підставки
          324,1  мм
          Висота підставки
          98,4  мм
          Ширина підставки
          891,0  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          400 x 300 мм
          Глибина телевізора (при настінному розміщенні)
          168,0  мм
          Висота телевізора (при настінному розміщенні)
          1155,0  мм
          Ширина телевізора (при настінному розміщенні)
          1722,7  мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник (x1)
          • Підставка зі звуковим рішенням
          • 2 батареї AAA
          • Дистанційне керування

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Клас енергоспоживання для HDR
          F
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний
          Реєстраційні номери EPREL
          1241477
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          126  кВт-год/1000 год
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          146  кВт-год/1000 год

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.
            • Панелі OLED-телевізорів Philips було сертифіковано на відсутність мерехтіння та надокучливих відблисків компанією UL.
            • Формат вхідного сигналу 4K2K 120 Гц підвищується на внутрішньому рівні до роздільної здатності 4K1K

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