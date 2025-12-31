КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

Часы с будильником

AJ110/12

Компактный будильник

Компактный будильник Philips сочетает в себе легкость настройки времени, сигнала и календаря с автоматической подсветкой ЖК-дисплея. Питание от одной батарейки AA, идеален для поездок. Повторение сигнала позволяет вам вздремнуть лишних пять минут.

Посмотреть все преимущества

Компактный будильник

Удобный размер позволяет взять часы с собой на работу или в поездку

Удобные часы с будильником сочетают в себе точное отображение времени, функции будильника и компактный размер, благодаря которому их можно поставить в любом месте дома или офиса или взять с собой в дорогу.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Удобная настройка времени и будильника

Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций по эксплуатации и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране часов.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице