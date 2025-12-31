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Больше не доступен
AJ110/12
Компактный будильник
Компактный будильник Philips сочетает в себе легкость настройки времени, сигнала и календаря с автоматической подсветкой ЖК-дисплея. Питание от одной батарейки AA, идеален для поездок. Повторение сигнала позволяет вам вздремнуть лишних пять минут.
Удобные часы с будильником сочетают в себе точное отображение времени, функции будильника и компактный размер, благодаря которому их можно поставить в любом месте дома или офиса или взять с собой в дорогу.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций по эксплуатации и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране часов.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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