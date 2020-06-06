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Больше не доступен
AJ2000/12
Просыпайтесь
Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день.
Зеркальный дисплей
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.
1.0
из 5
1
Отзыв
Yevhenonline
06/06/2020
Україна
дуже яскраві цифри для прикроватної тумби
брав для використання на прикроватній тумбі але навіть на самій слабкій яскравості все одно занадто яскраво для того щоб рядом із ними заснути.
Этот отзыв про AJ2000 Радіогодинник
Этот отзыв про AJ2000 Радіогодинник