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    Радиочасы

    AJ2000/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь Просыпайтесь Просыпайтесь
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      Радиочасы

      AJ2000/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь

      Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы

      Просыпайтесь

      Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь

      Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы

      Просыпайтесь

      Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

        Итого:

        Просыпайтесь

        под музыку любимой радиостанции

        • Зеркальный дисплей
        • FM, цифровая настройка
        • Двойной будильник
        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Радио FM для прослушивания радиостанций

        Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

        • Часы

          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч
          Дисплей
          светодиодный

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • Цифровая настройка
          Частотный диапазон
          87,5–108  МГц
          Количество предустановок радиостанций
          20

        • Комфорт

          Будильники
          • Звуковой сигнал с радио
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Время двойного будильника
          • "Мягкий" будильник
          Таймер отключения
          Да
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая
          Регулировка громкости
          Вверх/вниз

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Запасная батарея
          CR2032 (в комплекте)
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          185 x 81 x 85,2  миллиметра
          Вес нетто
          0,32  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          233 x 95 x 96 мм
          Вес брутто
          0,382  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Инструкция по эксплуатации
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        Что входит в комплект?

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        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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