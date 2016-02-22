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Просыпайтесь
Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь
Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь
Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь
Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.
Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.
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