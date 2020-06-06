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Больше не доступен

Радиочасы

AJ2000/12

1

| (1) Отзыв

Просыпайтесь

Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций. Эти элегантные радиочасы Philips AJ2000 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу 2 значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день.

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под музыку любимой радиостанции

Просыпайтесь

  • Зеркальный дисплей

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

Радио FM для прослушивания радиостанций

Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

Технические характеристики

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Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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2

06/06/2020

Україна

Україна

дуже яскраві цифри для прикроватної тумби

брав для використання на прикроватній тумбі але навіть на самій слабкій яскравості все одно занадто яскраво для того щоб рядом із ними заснути.

Этот отзыв про AJ2000 Радіогодинник

Этот отзыв про AJ2000 Радіогодинник

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