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Більше не доступний
AJ2000/12
Прокидайтеся
Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою.
Дисплей із дзеркальним покриттям
FM, цифрове налаштування
Два будильники
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Вбудований тюнер FM дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку хочете слухати.
4.3
з 5
8
Відгуки
Борил_666
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Радиочасовник
Дата використання 2020-09-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Радиочасовник
Дата використання 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Плюси
jednoduché ovládání
Мінуси
zatím nevím
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Radiobudík
Дата використання 2021-11-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Radiobudík
Дата використання 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Перевірений покупець
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Плюси
Imi place ca are alimentator separat.
Мінуси
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Radio cu ceas
Дата використання 2018-07-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ2000 Radio cu ceas
Дата використання 2018-07-24