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    Радіогодинник

    AJ2000/12
    Загальна оцінка / 5
    • Прокидайтеся Прокидайтеся Прокидайтеся
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      Радіогодинник

      AJ2000/12
      Загальна оцінка / 5

      Прокидайтеся

      Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Радіогодинник

      Прокидайтеся

      Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги

      Прокидайтеся

      Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Радіогодинник

      Прокидайтеся

      Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник

        Радіогодинник

        Усього:

        Прокидайтеся

        під звуки улюбленого радіо

        • Дисплей із дзеркальним покриттям
        • FM, цифрове налаштування
        • Два будильники
        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

        Повільне і приємне пробудження

        Повільне і приємне пробудження

        Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

        Тюнер FM для прослуховування радіо

        Вбудований тюнер FM дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку хочете слухати.

        Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

        Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.

        Технічні характеристики

        • годинник

          Тип
          Цифрове керування
          Формат часу
          • 12 годин
          • 24 години
          Дисплей
          LED

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Антена
          FM-антена
          Діапазони тюнера
          • FM
          • Цифрове налаштування
          Частотний діапазон
          87,5–108  МГц
          Кількість попередньо встановлених станцій
          20

        • Зручність

          Будильники
          • Будильник із радіо
          • Будильник із зумером
          • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
          • Час двох будильників
          • Повільне пробудження
          Таймер сну
          Так
          Яскравість дисплея
          Висока/ середня/ низька
          Регулятор гучності
          Збільшення/зменшення

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Резервна батарея
          CR2032 (у комплекті)
          Тип живлення
          Змінний струм

        • Розміри

          Тип упаковки
          Коробка D
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          185 x 81 x 85,2  мм
          Вага нетто
          0,32  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          233 x 95 x 96 мм
          Вага брутто
          0,382  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Посібник користувача
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Гучномовці

          Вбудовані динаміки
          1

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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