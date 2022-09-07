КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Первинне зображення
  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Радіогодинник

AJ2000/12

4.3

| (8) Відгуки

Прокидайтеся

Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою.

Переглянути всі переваги

під звуки улюбленого радіо

Прокидайтеся

  • Дисплей із дзеркальним покриттям

  • FM, цифрове налаштування

  • Два будильники

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні

Тюнер FM для прослуховування радіо

Вбудований тюнер FM дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку хочете слухати.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

8

Відгуки

4
2

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Радиочасовник

Дата використання 2020-09-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Радиочасовник

Дата використання 2020-09-07

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Плюси

jednoduché ovládání

Мінуси

zatím nevím

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Radiobudík

Дата використання 2021-11-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Radiobudík

Дата використання 2021-11-25

24/08/2019

România

România

Перевірений покупець

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Плюси

Imi place ca are alimentator separat.

Мінуси

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Radio cu ceas

Дата використання 2018-07-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ2000 Radio cu ceas

Дата використання 2018-07-24

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції