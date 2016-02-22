Інші елементи комплектації
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Прокидайтеся
Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся
Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги
Прокидайтеся
Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся
Прокидайтеся під улюблену радіостанцію або тони будильника. Цей елегантний радіогодинник Philips AJ2000 із дзеркальним дисплеєм дозволяє попередньо налаштувати два будильники, які будитимуть Вас і Вашого партнера в різний час. Спокійно прокидайтеся щодня із посмішкою. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Вбудований тюнер FM дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку хочете слухати.
Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.
годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Розміри
Аксесуари
Гучномовці