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Больше не доступен

Радиочасы с прогнозом погоды

AJ260/12

Информация о погоде одним нажатием кнопки

Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.

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Информация о погоде одним нажатием кнопки

  • Температура в помещении и на улице

Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Отображение прогноза погоды с графической анимацией

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
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