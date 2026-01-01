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Больше не доступен
AJ260/12
Информация о погоде одним нажатием кнопки
Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.
Температура в помещении и на улице
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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