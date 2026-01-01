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Больше не доступен

Радиочасы для iPod

AJ301D/12

Начинайте день по-своему!

Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.

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Просыпайтесь под любимую музыку iPod

Начинайте день по-своему!

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

Технические характеристики

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