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Радиочасы

AJ3112/12
Общая оценка / 5
  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы

    AJ3112/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 149.00грн

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 149.00грн

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Начинайте день по-своему!

      Два вида сигнала: радио и звуковой.

      • Компактный дизайн
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Тюнер СВ/FM

      Тюнер СВ/FM

      Большой дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      • Функции управления

        Будильники
        • звуковой радиосигнал
        • звуковой сигнал
        • Повтор будильника через 24 часа
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        LED-дисплей

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        100 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Аксессуары

        Прочее
        руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        1,15  кг
        Вес продукта
        0,9  кг
        Глубина основного устройства
        130  мм
        Тип упаковки
        D-бокс
        Высота основного устройства
        56  мм
        Ширина упаковки
        138  мм
        Высота упаковки
        213  мм
        Ширина основного устройства
        130  мм
        Глубина упаковки
        56  мм

      • Питание

        Напряжение батареи
        9  В
        Количество батарей
        1
        Тип элемента питания
        6F22 9 В
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      Что входит в комплект?

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      • Руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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