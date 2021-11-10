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Больше не доступен
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.
Компактный дизайн
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Shved
10/11/2021
Україна
Зручний у використанні
Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3112 Clock Radio
Дата пользования 2019-11-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3112 Clock Radio
Дата пользования 2019-11-10