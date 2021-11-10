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Больше не доступен

Радиочасы

AJ3112/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Начинайте день по-своему!

Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

Посмотреть все преимущества

Два вида сигнала: радио и звуковой.

Начинайте день по-своему!

  • Компактный дизайн

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Большой дисплей для удобства просмотра

Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
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1

10/11/2021

Україна

Україна

Зручний у використанні

Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3112 Clock Radio

Дата пользования 2019-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3112 Clock Radio

Дата пользования 2019-11-10

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