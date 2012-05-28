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Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.4
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Radiobudzik
Shved
10/11/2021
Україна
Зручний у використанні
Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Clock Radio
Дата використання 2019-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3112 Clock Radio
Дата використання 2019-11-10