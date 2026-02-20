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Все (8)
Зачем батарейки в устройстве, если оно работает от сети?
Как отключить будильник?
Как установить ЧАСЫ и БУДИЛЬНИК?
Как отключить функцию SLUMBER/SLEEP (режим дрема/сна)?
Как установить будильник на устройстве?
Как установить таймер отключения?
Как работает функция TUNER (тюнер)?
Как очищать устройство?
Радио не отключается
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Часы остановились
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