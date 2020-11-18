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Больше не доступен
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Плюсы
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Минусы
Яскравість екрана на сонці
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
mikefor
10/04/2019
Україна
Стильний та функціональний
Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням