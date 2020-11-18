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  • Начните день так, как хотите вы!
  • Начните день так, как хотите вы!
  • Начните день так, как хотите вы!

Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3123/12

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Начните день так, как хотите вы!
Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.
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Два вида сигнала: радио и звуковой.

Начните день так, как хотите вы!

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Плюсы

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Минусы

Яскравість екрана на сонці

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

10/04/2019

Україна

Україна

Стильний та функціональний

Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

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