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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3123/12
Общая оценка / 5
  • Начните день так, как хотите вы! Начните день так, как хотите вы! Начните день так, как хотите вы!
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ3123/12
    Общая оценка / 5

    Начните день так, как хотите вы!

    Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Начните день так, как хотите вы!

    Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.

    Начните день так, как хотите вы!

    Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Начните день так, как хотите вы!

    Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.

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      Начните день так, как хотите вы!

      Два вида сигнала: радио и звуковой.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Удобная установка будильника/времени

      Удобная установка будильника/времени

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Таймер отключения
        Часы/версия
        Цифровой дисплей
        Цифры на дисплее
        4
        Тип дисплея
        4-х знаковый дисплей

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        100 мВт
        Звуковая система
        Моно
        Диаметр излучателя
        2,25"
        Регулятор громкости
        цифровой

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        10
        Улучшения тюнера
        автопоиск

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Ширина продукта
        177,1  миллиметра
        Высота продукта
        48,1  миллиметра
        Глубина продукта
        122,8  миллиметра
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        179  миллиметра
        Высота упаковки
        140  миллиметра
        Глубина упаковки
        54  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        0,61  кг
        Вес продукта
        0,53  кг

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Количество батарей
        2
        Электропитание
        Да

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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