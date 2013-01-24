Начните день так, как хотите вы!

Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.