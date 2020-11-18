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Більше не доступний

Радіогодинник із цифровим налаштуванням

AJ3123/12

4.2
| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Розпочніть день по-своєму!
Цей стильний радіогодинник із функцією будильника AJ3123/12 гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудований FM-радіоприймач, тож Ви можете прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.
Переглянути всі переваги

Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

Розпочніть день по-своєму!

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Плюси

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Мінуси

Яскравість екрана на сонці

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

10/04/2019

Україна

Україна

Стильний та функціональний

Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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