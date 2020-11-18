Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
4.2
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Плюси
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Мінуси
Яскравість екрана на сонці
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
mikefor
10/04/2019
Україна
Стильний та функціональний
Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem