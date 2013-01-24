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Радіогодинник із цифровим налаштуванням

AJ3123/12
Загальна оцінка / 5
  • Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму!
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    Радіогодинник із цифровим налаштуванням

    AJ3123/12
    Загальна оцінка / 5

    Розпочніть день по-своєму!

    Цей стильний радіогодинник із функцією будильника AJ3123/12 гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудований FM-радіоприймач, тож Ви можете прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

    Радіогодинник із цифровим налаштуванням

    Розпочніть день по-своєму!

    Цей стильний радіогодинник із функцією будильника AJ3123/12 гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудований FM-радіоприймач, тож Ви можете прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

    Розпочніть день по-своєму!

    Цей стильний радіогодинник із функцією будильника AJ3123/12 гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудований FM-радіоприймач, тож Ви можете прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

    Радіогодинник із цифровим налаштуванням

    Розпочніть день по-своєму!

    Цей стильний радіогодинник із функцією будильника AJ3123/12 гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудований FM-радіоприймач, тож Ви можете прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

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      Розпочніть день по-своєму!

      Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Повільне і приємне пробудження

      Повільне і приємне пробудження

      Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

      Легке налаштування будильника/часу

      Легке налаштування будильника/часу

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Технічні характеристики

      • Зручність

        Будильники
        • повторне спрацювання будильника через 24 години
        • Будильник із зумером
        • Будильник із радіо
        • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
        • Таймер вимкнення
        Годинник/версія
        Цифровий
        Цифри дисплея
        4
        Тип дисплея
        4-цифровий дисплей

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        100 мВт
        Звукова система
        Моно
        Діаметр динаміків
        2,25 дюйма
        Регулювання гучності
        цифрове

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Діапазони тюнера
        FM
        Запрограмовані станції
        10
        Вдосконалення тюнера
        автоматичне сканування

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

      • Розміри

        Ширина виробу
        177,1  мм
        Висота виробу
        48,1  мм
        Глибина виробу
        122,8  мм
        Тип упаковки
        Коробка D
        Ширина упаковки
        179  мм
        Висота упаковки
        140  мм
        Глибина упаковки
        54  мм
        Вага з упаковкою
        0,61  кг
        Вага виробу
        0,53  кг

      • Потужність

        Тип батареї
        AAA
        Кількість батарей
        2
        Потужність, що споживається від електромережі
        Так

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон

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