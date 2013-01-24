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    Радиочасы для iPod/iPhone

    AJ3270D/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
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      Радиочасы для iPod/iPhone

      AJ3270D/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

        • с 30-контактным разъемом
        • для iPod/iPhone
        • FM, два будильника
        • 2 Вт
        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod nano

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          • Время двойного будильника
          • Сигнализация iPod
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Тип дисплея
          5-и значный дисплей

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 Вт
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Звуковая система
          Моно

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина продукта
          130  мм
          Глубина продукта
          146  мм
          Высота продукта
          73  мм
          Ширина упаковки
          136  мм
          Глубина упаковки
          209  мм
          Высота упаковки
          87  мм
          Вес брутто
          0,95  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • руководство пользователя
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Питание

          Электропитание
          100—240 В
          Количество батарей
          1
          Запасная батарея
          CR2032 (в комплекте)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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