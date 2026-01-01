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Больше не доступен
AJ3270D/12
Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится!
с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone
FM, два будильника
2 Вт
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.
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