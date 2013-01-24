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Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится! Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы для iPod/iPhone
Цена магазина Philips
Итого:
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.
Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Размеры
Аксессуары
Питание