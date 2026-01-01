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Больше не доступен

Радиочасы для iPod/iPhone

AJ3270D/12

Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

Начните свой день с удовольствием вместе с любимой музыкой на iPod/iPhone. Эти компактные часы воспроизводят музыку и заряжают последние модели iPod/iPhone — даже в защитных чехлах! Если хотите — просыпайтесь под сигнал будильника или радио — как вам больше нравится!

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Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

  • с 30-контактным разъемом

  • для iPod/iPhone

  • FM, два будильника

  • 2 Вт

Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

Технические характеристики

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