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Більше не доступний
AJ3270D/12
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod/iPhone! Док-станція дозволяє під’єднати портативний пристрій безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod/iPhone під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея портативного програвача розрядиться. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає портативний пристрій, коли він знаходиться на док-станції.
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