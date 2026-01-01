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Больше не доступен
AJ3916/12
Начните день с любимой композиции на CD
Пусть прекрасные звуки оживят ваши будни! Вместе с радиочасами Philips вы сможете засыпать под уже установленную расслабляющую музыку и просыпаться под любимую музыку на CD или под звуки природы. Стереозвук с широкой панорамой приглашает вас проснуться... и сиять!
CD
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD,CD-R и CD-RW. На один диск CD можно записать до 10 часов музыки. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
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