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Больше не доступен

Радиочасы

AJ4300B/12

Начинайте день по-своему!

Пусть ваше совместное утро начинается правильно благодаря возможности установки двух будильников: вы и близкий вам человек сможете просыпаться под звучание любимых радиопередач на предустановленных FM-радиостанциях или даже под звучание мелодии. Используйте встроенный USB-порт для зарядки любых мобильных устройств.

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Начинайте день по-своему!

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

  • Резервное сохранение времени/будильника

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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