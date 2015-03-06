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Радіогодинник

AJ4300B/12
Загальна оцінка / 5
  • Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму!
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    Радіогодинник

    AJ4300B/12
    Загальна оцінка / 5

    Розпочніть день по-своєму!

    Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Розпочніть день по-своєму!

    Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    Розпочніть день по-своєму!

    Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Розпочніть день по-своєму!

    Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

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      Радіогодинник

      Радіогодинник

      Усього:

      Розпочніть день по-своєму!

      • FM, цифрове налаштування
      • Два будильники
      • Збереження налаштувань часу/будильника
      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

      Повільне і приємне пробудження

      Повільне і приємне пробудження

      Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

      Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

      Тривалість відтворення радіо Philips можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.

      USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

      USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

      Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Технічні характеристики

      • Годинник

        Тип
        Цифровий
        Дисплей
        LED
        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години

      • Будильник

        Кількість будильників
        2
        Джерело сигналу будильника
        • Зумер
        • FM-радіо
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.
        Повторне спрацювання будильника через 24 години
        Так
        Таймер сну
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM
        Діапазон FM-частоти
        87,5–108  МГц
        Кількість попередньо встановлених станцій
        20 FM
        Антена
        FM-антена

      • Звук

        Звукова система
        моно
        Вихідна потужність (RMS)
        500 мВт

      • Потужність

        Тип живлення
        Змінний струм
        Вхідна потужність змінного струму
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Тип батареї
        AA
        Кількість батарей
        2

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        129 x 104 x 105  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        131 x 112 x 136 мм
        Вага виробу
        0,5  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Гарантія
        Гарантійний талон

      • Заряджання через USB-роз’єм

        Так
        Так

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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