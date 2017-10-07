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Більше не доступний
AJ4300B/12
Розпочніть день по-своєму!
Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою.
FM, цифрове налаштування
Два будильники
Збереження налаштувань часу/будильника
Тривалість відтворення радіо Philips можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
2.7
з 5
3
Відгуки
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ4300B Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Цей відгук про AJ4300B Radioura
Цей відгук про AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Цей відгук про AJ4300B Radio cu ceas
Цей відгук про AJ4300B Radio cu ceas