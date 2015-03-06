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- Посібник користувача
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Розпочніть день по-своєму!
Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розпочніть день по-своєму!
Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Розпочніть день по-своєму!
Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розпочніть день по-своєму!
Прокидайтеся вчасно завдяки двом будильникам – для Вас і Вашого партнера – з попередньо встановленими FM-радіостанціями, що дозволяє прокидатися під улюблені радіопрограми чи навіть під звуки зумера. Використовуйте USB-роз’єм, що додається, для заряджання будь-якого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Тривалість відтворення радіо Philips можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.
Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Потужність
Розміри
Аксесуари
Заряджання через USB-роз’єм