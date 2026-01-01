Широкий угол проецирования для просмотра из любой точки

Создайте свой распорядок дня с часами, которые благодаря проекционной трубке с универсальным углом распределения показывают время там, где вы хотите. Трубку можно установить горизонтально или вертикально с помощью регуляторов для точной настройки и отобразить изображение времени в строго определенном месте — на стене, потолке или мебели. Узнать время можно не поворачивая головы — при этом изображение выглядит великолепно.