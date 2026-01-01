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Больше не доступен

Радиочасы

AJ5030/12

Проснись и смотри!

Оцените удобство проекции времени на любую поверхность. Увеличьте резкость или поверните изображение, чтобы его можно было с легкостью различить на стене или потолке. В часах предусмотрена автоматическая настройка времени и использование мелодии, радиостанции или звукового сигнала в качестве сигнала будильника.

Посмотреть все преимущества

с проекцией времени

Проснись и смотри!

  • Проекция времени

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

  • Резервное сохранение времени/будильника

Широкий угол проецирования для просмотра из любой точки

Создайте свой распорядок дня с часами, которые благодаря проекционной трубке с универсальным углом распределения показывают время там, где вы хотите. Трубку можно установить горизонтально или вертикально с помощью регуляторов для точной настройки и отобразить изображение времени в строго определенном месте — на стене, потолке или мебели. Узнать время можно не поворачивая головы — при этом изображение выглядит великолепно.

Настраиваемый фокус для четкости проекции времени

Сделайте проецируемые изображения времени четкими благодаря удобному регулятору фокуса. В результате настройки регулятора фокуса диапазон четкого проецируемого изображения может составлять от 1 до 2,5 м. Наслаждайтесь чистыми и четкими изображениями и всегда знайте точное время!

Переворот для изменения направления проецируемого изображения

Для удобства просмотра радиочасы проецируют время на стену или потолок. Функция поворота позволяет мгновенно повернуть проецируемое значение времени на 180 градусов для более удобного просмотра из любой точки в комнате.

Технические характеристики

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