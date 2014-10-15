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Більше не доступний

AJ5030 Clock Radio

AJ5030/12

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ5030 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ5030 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ5030 Radiobudzik

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