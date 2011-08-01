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Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы с цифровой настройкой
Итого:
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.
Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Звук
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