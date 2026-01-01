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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ7000/12

Начинайте день по-своему!

Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера.

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просыпайтесь под музыку любимой радиостанции

Начинайте день по-своему!

  • FM, цифровая настройка

  • 20 предустановок

  • Двойной будильник

  • Подключение и настройка

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Уникальные предложения
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