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Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem