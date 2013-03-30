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Більше не доступний

AJ7000 Digital tuning clock radio

AJ7000/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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